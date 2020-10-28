紐森：加州死刑制度有種族偏見 非裔、西裔判死不成比例

州長紐森認為，加州死刑判決制度一直受種族主義影響。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）聯同六名現任和前任地區檢察長組成的加州 檢察長聯盟，26日共同向加州最高法院提交備忘錄，指加州當前死刑判決制度，以種族偏見和武斷方式實施，並不公平，並導致違憲的任意判決。

六名檢察長包括：舊金山 檢察長博徹思（Chesa Boudin）、康曲柯士達縣檢察長貝克頓（Diana Becton）、前洛杉磯 檢察長賈西提（Gil Garcetti）、前舊金山檢察長賈斯康（George Gascon）、聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeffrey Rosen）、聖荷昆縣（San Joaquin）檢察長薩拉扎（Tori Verber Salazar）。

該備忘錄指出：「加州現行死刑法，死刑是任意判處……且選擇接受死刑的被告受到影響因素，例如地理位置、被告是否由公辯律師辦公室或法庭指定的律師代表，以及不被允許的因素，如被告和受害者的種族。缺乏程序要求，例如加重舉證責任和陪審團一致同意，擴大了武斷性，違反憲法規定，死刑是保留給最壞情况的違法行為。」

紐森說：「加州現行的死刑判決制度，一直都受到種族主義影響。自始以來，美國死刑被不成比例地適用，所有加州居民都有權得到公正的陪審團審判，這是個生死攸關的問題。」

他表示，死刑犯在生死判决過程中，需要得到保護，這種保護將由陪審團裁决中合理懷疑下的一致性，和證據提供要求。

博徹思說：「我長期以來反對殘酷和不公正的死刑做法。加州死刑制度違反憲法的保護原則，不符合人道價值觀，且以種族偏見方法實施，當受害者是白人、或被告是非裔或西裔情况下，不成比例地判處死刑。」

賈斯康指出：「死刑不能讓我們更安全，處決一個無辜的人有嚴重的風險，每次處決要花費3億元，這種做法違反憲法。2012年以來，在洛杉磯被判死刑的23人中，有22人是有色人種。這種完全不同的適用範疇，是不公正法律制度的標誌。懇請加州最高法院終止任意適用死刑的做法。」