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洛杉磯縣政委員會要罷免警長 徹底撕破臉

編譯組／綜合報導
洛縣政委員會27日將尋求罷免縣警局長維拉紐瓦的方式。（洛縣警局網頁）
洛縣政委員會27日將尋求罷免縣警局長維拉紐瓦的方式。（洛縣警局網頁）

洛杉磯縣政委員會27日將討論，尋求罷免洛杉磯縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）的方案。由於愈來愈多人認為，他反對監督和透明化，近來要求他下台的呼聲愈來愈高。這使洛縣警局與委員會之間的矛盾更加升級。但洛縣警局長是民選官員，同是民選官員的洛縣縣政委員，無法也無權炒掉縣警局長。

撰寫動議案的洛縣政委員湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）26日對洛杉磯時報指出；「這位縣警局長每周都出現不同的問題，愈來愈多人要審視他。」若這項動議獲得批准，委員會將指示縣府律師於30天內，研究如何對維拉紐瓦進行彈劾，或免除他某些職責，探索相關的法案修改等。

洛縣公民監督委員會（Civilian Oversight Commission）本月初也抨擊維拉紐瓦的領導，當時委員會批准要求他辭職的決議，批評他未能從縣警局剷除「警力幫派」問題。

維拉紐瓦是由獨立選舉上任，縣政委員僅能給予有限度監督。此前他一直對抗各界對他的質疑，宣稱他禁止將囚犯轉移到聯邦移民局禁令，並於本月在五個分局替警員提供隨身攝影機。據悉，他無意辭職。

湯瑪斯指出，維拉紐瓦無法平衡縣警局預算，並威脅關閉分局，且從縣立公園撤出警力。他說，維拉紐瓦阻止了引發許多抗議活動的警方開槍的獨立調查，包括在嘉甸那（Gardena）射殺的Andres Guardado，威斯蒙特（Westmont）殺死的非裔Dijon Kizzee，與近期在Willowbrook殺害的Fred Williams等案件。「這三個案件，說明維拉紐瓦並未與獨立調查方合作，我們無法了解事實，因縣警局局長拒絕與監察長辦公室合作。」

與湯瑪斯一同撰寫動議的縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）說，過去五年，洛縣支付超過1億4900萬元用於解決相關訴訟，包括警方涉嫌侵犯公民權利，過度使用武力，性侵或殺人等。

動議指出，由於縣警局長不願對警方不當行為追究責任，因此將持續對局長提起訴訟，縣納稅人也將持續對此承擔責任。

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