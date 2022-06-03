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全美年度拼字比賽冠軍揭曉 14歲德州少女抱回獎金5萬元

編譯羅方妤／即時報導
美國德州14歲少女哈里妮．洛根2日在今年全美拼字大賽榮獲冠軍，將獲得獎金5萬美元，以及出版商韋氏公司及大英百科額外頒發獎金和著作。路透
美國德州14歲少女哈里妮．洛根2日在今年全美拼字大賽榮獲冠軍，將獲得獎金5萬美元，以及出版商韋氏公司及大英百科額外頒發獎金和著作。路透

美國德州14歲少女哈里妮．洛根2日在今年全美拼字大賽榮獲冠軍，將獲得獎金5萬美元，以及出版商韋氏公司及大英百科額外頒發獎金和著作。大賽今年首度引進「拼寫」賽制，每位參賽者須在90秒內盡可能拼寫更多正確單字。

決賽由科羅拉多州丹佛12歲參賽者拉朱先上場，他在規定時間內正確拼寫15個單字，隨後上場的洛根則正確拼寫21個，得獎單字是moorhen（雌蘇格蘭雷鳥）。獲得亞軍的拉朱將獲得獎金2萬5000美元。

今年共105名女孩、128名男孩及一名跨性別參賽者在馬里蘭州國家港口進行比賽，他們大多就讀中學。賽事也遵守防疫規定，參賽者須檢測呈陰性才能參賽，除了自己上場拼字外，都要戴口罩。

去年大賽冠軍由美國路易斯安那州紐奧良市14歲少女賽拉．阿方-賈德獲得，她因成功拼對murraya（七里香）這個單字而奪冠，成為這項比賽舉辦96年來首位奪冠的非裔美國人。

在2019年，參賽者經過八次平手後才分出勝負，決勝單字包括erysipelas（丹毒）、auslaut（韻尾）、palama（水鳥蹼）、pendeloque（梨形寶石切割）、odylic（假想的）、cernuous（頂端下垂的）、bougainvillea（九重葛屬）和aiguillette（軍服肩上飾繩）。2020年賽事因疫情取消。

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