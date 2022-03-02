我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何亮點

向神探學辦案 ...CSI李昌鈺鑑識科學營 暑假強勢回歸

紐約訊
CSI李昌鈺鑑識科學營今年暑假將恢復實體營隊活動。主辦單位提供
CSI李昌鈺鑑識科學營今年暑假將恢復實體營隊活動。主辦單位提供

自2020年以來，因疫情影響，CSI李昌鈺鑑識科學營已暫停兩屆實體活動，今年在主辦單位李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報雙方協議下，正式恢復實體營隊活動，歡迎對鑑識科學有興趣的青年學子向世界日報活動組報名參加。若無法參加實體營隊的學員，也可報名線上課程，學習鑑識科學領域的知識。

今年的營隊將為期9天，從7月11日(周一) 至7月19日(周二)。學生將學習鑑識科學基本理論，並從化學、生物、物理、電腦等角度學習如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定，另外還有彈道課程及網路犯罪課程。學員將會在美國首屈一指、造價1400萬美元、有各類先進設備的李昌鈺鑑識中心學習，聽神探分析真實案例。課程也將安排參訪康州最高法院、議會，並到耶魯大學參觀上課，體驗一流大學及司法、政府運作。李昌鈺博士也將分享自己的奮鬥故事、做人做事道理、知名案子的解說，幫助學生立定志向，對此行業有更深入的認識。學員在營隊中將分組、實地演練犯罪現場模擬，將兩周所學運用在實際操作上，並製作一份破案報告，在營隊最後一天向教授們報告。所有學生都可以得到一份結業證書，李博士也設立科學營獎學金、獎狀給表現優異的學生。

學員在營隊中將分組、實地演練犯罪現場模擬。
學員在營隊中將分組、實地演練犯罪現場模擬。

國際知名鑑識科學專家李昌鈺博士表示，人的一生需不斷學習新知，尤其是求學、做人的道理。刑事鑑定只是職場、求學生涯的起點。許多學生嚮往刑事鑑定等科學，但不確定適合何種領域，藉夏令營廣泛接觸，家長也可視子女興趣、強項來栽培；即便未來不走鑑識科學這條路，但邏輯思維對未來學習、就業都有益處。CSI鑑識科學營有許多現場模擬課程，讓學員觀察、重建、分析，配合人證、錄像、通聯紀錄等，有系統地找出答案。學員分組，有組長及不同分工，學習破案是一項團隊合作，職場重視的不同專長、領導及管理能力，也是教學重點之一。

學生將學習鑑識科學基本理論，了解如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定。
學生將學習鑑識科學基本理論，了解如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定。

2022 CSI鑑識科學營採全英文授課，歡迎對鑑識科學、偵查、破案感興趣的青年學子（年齡13歲以上）報名參加。營隊名額有限，請把握機會參加，額滿將提前截止報名。報名洽詢電話718-746-8889，分機6361。或email至[email protected]。更多往年CSI營隊花絮及課程，可關注臉書粉絲專頁World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。

參加鑑識科學營的學生都可得到結業證書，李昌鈺博士也設立科學營獎學金、獎狀給表現優...
參加鑑識科學營的學生都可得到結業證書，李昌鈺博士也設立科學營獎學金、獎狀給表現優異的學生。

李昌鈺 世界日報 耶魯大學

上一則

華府取消室內口罩令 公校暫不跟進

延伸閱讀

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文亮點不多

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文亮點不多
2022 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營強勢回歸

2022 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營強勢回歸
世界日報回饋讀者 分享貼文就可抽獅子王、阿拉丁票券

世界日報回饋讀者 分享貼文就可抽獅子王、阿拉丁票券
美國味全「與媽媽的美好時光」母親節繪畫比賽開跑 4/13截止

美國味全「與媽媽的美好時光」母親節繪畫比賽開跑 4/13截止

熱門新聞

谷愛凌預計今秋進入美國史丹福大學就讀。（路透資料照片）

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

2022-02-24 23:11
南投普台高中學生胡道瑜錄取紐約大學阿布達比分校，還獲校方提供31.7萬美元全額獎學金。（圖：普台高中提供）

這大學比哈佛難考 台高中生錄取還獲31.7萬美元獎學金

2022-02-23 01:29
一名美國爸爸花了上百萬美金，確保他的孩子能夠以體保生被史丹佛和哈佛等精英大學錄取，如今他成為美國大學入學弊案中面臨最高刑期的家長，法官對他處以15個月有期徒刑。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

幫孩子「買」進大學…美名校爆招生醜聞 家長遭判刑

2022-02-18 07:21
布朗大學學生周傅雅指傳承錄取根本偏利有錢白人，強化「不公平循還」。(美聯社)

頂尖大學「傳承錄取」校友子女優先加分 各界籲廢除

2022-02-13 22:40
圖：pixabay

尊重多元文化 增加孩子視野

2022-02-17 05:15
CSI李昌鈺鑑識科學營今年暑假將恢復實體營隊活動。主辦單位提供

向神探學辦案 ...CSI李昌鈺鑑識科學營 暑假強勢回歸

2022-03-02 15:04

超人氣

更多 >
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女