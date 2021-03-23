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與神探一起辦案！來報名CSI李昌鈺線上鑑識科學營

紐約訊
2021 CSI李昌鈺鑑識科學營課程，採線上方式授課，並開放成人報名。圖/李昌鈺提供
2021 CSI李昌鈺鑑識科學營課程，採線上方式授課，並開放成人報名。圖/李昌鈺提供

想和「神探」李昌鈺一起學習破案技巧嗎？由李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報共同主辦的2021 CSI李昌鈺線上鑑識科學營現已開始報名，課程分為兩周，第一周從7月12日(一)至7月16日(五)；第二周從7月19日(一)至7月23日(五)。本屆同時開放給家長及成人報名，可以與孩子一同學習鑑識科學、感受模擬犯罪現場尋找證據的樂趣。

在全美疫情尚未完全消散之際，李昌鈺鑑識科學中心及紐黑文大學(University of New Haven)決定，今年的CSI鑑識科學營隊將繼續以線上課程的模式舉辦。由於李昌鈺博士抱持「學習無界限」的觀念，希望讓對鑑識科學有興趣的成人與青少年，都可透過視訊教學，獲得鑑識科學相關知識，並領略其中的奧秘。

在7月12日至7月23日的兩周課程中，所有學員將學習基本的鑑識科學入門理論、現場證物採集、指紋鑑定、邏輯思維、犯罪現場重建、鑑識科學新發展、DNA等，李博士也將分享他偵辦過的著名案件。課程中還有隨堂測驗以及作業，答對的學員可獲得李昌鈺博士胸章、簽名明信片等精美禮品；營隊結束後，更可獲頒李博士親筆簽名結業證書。

2021 CSI鑑識科學營採全英文授課，今年同步開放給成人報名，凡是對鑑識科學、偵查、破案感興趣的民眾（年齡13歲以上）均可參加。營隊名額有限，請把握機會，報名請洽電話718-746-8889轉分機6361。或email至[email protected]。更多歷年CSI營隊課程與花絮，可關注臉書粉絲專頁World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。

CSI李昌鈺鑑識科學營FB
CSI李昌鈺鑑識科學營FB

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