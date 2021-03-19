雷傑納隆科學獎頒獎 3華裔學生進前十

密西根州的余穎琪獲得第九名，她研究紐約市新冠疫情的不平等，結果可望指導未來公共衛生方面的政策制定。(主辦方提供)

「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)17日晚在線上揭曉前十名得獎者並頒獎，來自馬州 的華裔 學生錢承磊、俄勒岡州的侯文駿、密西根州的余穎琪分別獲得第五、第八和第九名；韓裔學生崔永善(Yunseo Choi，音譯)憑藉匹配算法研究獲得第一名，贏得25萬獎金。

今年有16名華裔學生入圍雷傑納隆科學獎的前40名，每名學生可獲2萬5000元獎金，前十名可再獲4萬元到25萬元不等的獎金。

第五名的錢承磊來自馬州洛克維爾，他研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，實現字段屬性(Field Properties)的最優化測量，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域，他獲得九萬元獎金。

第八名的侯文駿利用量子計算解決電腦科學領域眾所周知的「背包問題」(knapsack problem)，他不僅自己寫出一套新的量子算法，還設計了量子硬件用於其算法的中心組件(central component)，該作法此前從未有過，他也因此贏得六萬元獎金。

第九名余穎琪贏得五萬元獎金，她研究紐約市 新冠病毒在各郡傳播與感染的不平等，利用建模傳播率、治癒率、死亡率，綜合住房、教育和就業狀況等因素，發現新冠病毒在社會經濟條件較差的社區傳播率和死亡率更高；她的研究結果已被納入國會新冠行動小組(Congressional Coronavirus Task Force)的「共識備忘錄」(Consensus Memorandum)，可望指導未來公共衛生方面的政策制定。

雷傑納隆科學獎是非營利組織「Society for Science & the Public」旗下項目，為美國歷史最悠久的年度高中生科學競賽，1942年「西屋公司」(Westinghouse)成為該競賽首個冠名贊助商，1988年英特爾公司(Intel)接棒，直到2015年9月宣布停止贊助，2016年5月起由雷傑納隆藥廠接手。