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趕在台鎖國前…14美籍大學畢業生赴台 教國中小英文

記者簡慧珍／彰化2日電
「我們來了！」彰化縣政府申請的14名美籍協同英語助理，2日與四所申請學校校長相見歡。（記者簡慧珍／攝影）
「我們來了！」彰化縣政府申請的14名美籍協同英語助理，2日與四所申請學校校長相見歡。（記者簡慧珍／攝影）

國外疫情升溫，台灣宣布今年元旦起限縮非本國籍人士入境，國內中小學申請的美籍協同英語助理（ETA） 趕在最後一刻登機，度過隔離檢疫期，今天彰化縣的14名ETA和學校代表相見歡，下學期將到縣內國中小學協同本國籍教師，指導學生學習英語。

彰化縣國際教育暨英語教學資源中心今天在員林市僑信國小，舉辦LET & ETA相見歡活動，14名來自美國的協同英語助理充滿熱情，很高興來到防疫模範生的台灣，申請ETA的縣立田中高中、芳苑國中、二水國中、文德國小校長出席歡迎，僑信國小雖沒申請ETA，但以地主身分迎接這群剛大學畢業、對海外教育有熱忱的青年。

彰化縣國際教育暨英語教學資源中心表示，縣政府向美國在台協會的學術交流基金會申請ETA，已有三年愉快合作的經驗，去年海外疫情嚴峻，ETA無法如期來台，致使本學年的上學期沒美籍協同英語助理，中央流行疫情指揮中心去年12月30日宣布，自今年元旦起，限縮非本國籍人士入境，縣政府十分擔心，幸好ETA已經在飛機上。

彰化縣長王惠美重視提升學子英語能力，逐年增加ETA人數，從2018年的8人到去年14人，等於台灣10縣市政府去年申請約150名ETA，彰化縣占了近一成。彰化縣國際教育暨英語教學資源中心指出，ETA沒教師證，將配合本國籍教師備課和議課，按照學校的需求協同教學，縣政府期待藉由他們母語的優勢，營造彰化學子學習英語的環境。

ETA將受訓約一個月，3月中旬到縣內申請聘用的國中小學，因各校對外師的需求量大，ETA除了在申請的學校協同教學，也參加彰化縣Teachers On The Go計畫，巡迴周邊國中小學協同教學。

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