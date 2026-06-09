端午吃粽子不忘考生健康 營養師4款創意粽助減壓、增進記憶力

振興醫院營養治療科營養師高法民說，好采頭粽，以舒緩壓力，粽子可以加上一些象徵好彩頭意義的食物，如紅葱(聰明)、豆干(做官)、膀肉(金榜題名)、五穀糯米(五穀豐收)等。（振興醫院提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 營養師依考生需求設計四款創意粽，兼顧保健與應景寓意。

營養師依考生需求設計四款創意粽，兼顧保健與應景寓意。 重點二： 明睛養眼粽主打葉黃素與蔬果，幫助視力保健與抗老化。

明睛養眼粽主打葉黃素與蔬果，幫助視力保健與抗老化。 重點三：記憶、好采頭與輕食減脂粽，分別強化記憶、減壓及腸胃負擔。

六、七月是各種考試旺季，適逢端午節 ，粽子除了是應景食物，家中有考生的家屬也都會包些粽子，希望以「包粽＝包中」的象徵意義，獲得好采頭。台灣振興醫院營養治療科營養師高法民設計添加富含葉黃素、中藥材等，從眼睛視力保健、增加記憶力、舒緩壓力好心情，以及減少腸道負擔等，作為創意粽的主題。

第一款為明睛養眼粽，有助於眼睛視力保健，研究指出，多吃葉黃素食物，可以改善視網膜黃斑區的老化，建議每人每天約要攝取6毫克的葉黃素，相當於三分之一碗熟菠菜，胡蘿蔔、南瓜、蕃薯、甘藍等，也是不錯的選擇；另外，富含維他命C及含鋅的食物，也都是可以保護視網膜、防止視網膜老化的有益營養素。

高法民指出，葉黃素是類胡蘿蔔素的成員，人體無法自行合成，必須由食物中攝取獲得，甘藍、菠菜、芥菜、胡蘿蔔等深綠色蔬菜及南瓜中都含有葉黃素。因此，明睛養眼粽是將南瓜、枸杞和糯米蒸熟，搭配栗子、百果、魯肉、紅蘿蔔等內餡。

第二款記憶養生粽，以增加考生記憶力，記憶力好壞是一種主觀的感覺，除了要有優質的睡眠以外，食物中的山藥及紫糯米可增加神經靈活性，包紅豆沙的甜粽，少量的甜食會讓人有滿足的幸福感，可增加記憶力。另外，中醫學上的西洋參、川芎、伏神亦有安定情緒及醒腦之效。

高法民指出，記憶養生粽為甜粽，以西洋參、川芎、伏神熬的汁液蒸煮糯米，並在糯米加入山藥、天麻、玉竹、枸杞。

第三款為好采頭粽，以舒緩壓力，保持好心情。高法民說，家中有考生，有如不定時的炸彈，過與不及都會引起考生很大的反彈，討個好吉利在「象徵性符號」與「情感性表達」之間是可以有所連結的，因此可以藉由粽子來表達家長對考生的溫暖與正向關懷，就如同一種熟悉的記憶，喚起曾有的親密。

好采頭粽可以選擇家人習慣的包法，再加上一些象徵好彩頭意義的食物，如：紅蔥（聰明）、豆干（做官）、膀肉（金榜題名）、五穀糯米（五穀豐收）等。飲食中對於一些象徵好采頭與吉祥話的食物，可以覺得幸運而增加自信心。當然放輕鬆，吃得飽睡得好，也很重要。

第四款為輕食減脂粽，作用為減少腸胃道負擔，考試最怕腸胃道不適，但如果沒有足夠的熱量，也會影響考試成績的。

高法民指出，早餐相當重要，應攝取足夠的優質蛋白質和適量的全穀雜糧，能讓一天活力開機，但要避免太油膩的食物，鼓勵選擇低油高纖的飲食方式；另外，優格也是不錯的選擇，所以在此設計以蒟蒻粉調配成的甜點配優格，就成了不造成腸道負擔又清涼好吃的甜點粽子。

高法民建議，攝取足夠的優質蛋白質和適量的全穀雜糧，能讓一天活力開機，但要避免太油膩的食物，鼓勵選擇低油高纖的飲食方式。

振興醫院營養治療科營養師高法民說，明睛養眼粽，有助於眼睛視力保健，研究指出，多吃葉黃素食物，可以改善視網膜黃斑區的老化。（振興醫院提供）

考季即將到來，許多文昌廟供桌前，已經有厚厚一疊准考證，希望文昌帝君加持，金榜題名。（本報資料照片）

振興醫院營養治療科營養師高法民說，輕食減脂粽作用為減少腸胃道負擔，設計以蒟蒻粉調配成的甜點配優格，就成了不造成腸道負擔又清涼好吃的甜點粽子。（振興醫院提供）

振興醫院營養治療科營養師高法民說，記憶養生粽以增加考生記憶力，食物中的山藥及紫糯米可增加神經靈活性，包紅豆沙的甜粽，少量的甜食會讓人有滿足的幸福感，可增加記憶力。（振興醫院提供）