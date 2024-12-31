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RAW餐廳最後一天 粉絲從美回台朝聖、百人排隊搶拍江振誠

記者陳睿中／即時報導
透過OPEN HOUSE party，也可以一窺RAW團隊私底下的互動。記者陳睿中／攝影
透過OPEN HOUSE party，也可以一窺RAW團隊私底下的互動。記者陳睿中／攝影

國際名廚江振誠創設的「RAW」，在12月31日畫下句點，結束10年的經營時光。江振誠特別在12月31日舉行開幕以來首次的OPEN HOUSE party，讓粉絲能夠自由走入餐廳、廚房等空間，並於現場享用RAW所精心準備的特色餐點。許多民眾特地到場與江振誠合照、分享回憶，估計有數百名粉絲前來共襄盛舉，顯現江振誠與RAW的強大魅力。

自2014年12月9日開幕的RAW，以「重新定義台灣味」為理念，開啟長達10年的尋味之旅，並且對台灣餐飲業帶來重大且深遠的影響。10年的時光中，RAW累積推出千餘款精緻料理、服務約30萬名顧客，並榮獲米其林二星、500盤特別獎等諸多餐飲獎項肯定。

2024年7月，江振誠召開國際記者會，宣告RAW於12月31日畫下句點，並將轉型成為「RAW Culinary Academy國際料理學院」，藉此培育更多的料理人才；同時自己也將從第一線退下，全心投入餐飲教育計畫。

迎來開業10年的最後一日，RAW特別在12月31日舉辦OPEN HOUSE party，並且首度開放廚房供外界參觀，讓民眾不需預約，即可輕鬆跨入RAW的大門。

現場除準備限量小食與餐點，還展示RAW在各個階段的成果與故事，並有歷年以來的主題菜單、具有特色的食器與道具、全體員工的照片，甚至還可看到江振誠赤裸上身、慶生派對等個人私藏照片，令會場更添人情溫度與趣味性。

OPEN HOUSE party採分批限時進場，因此自中午11時開放後，餐廳門口就擠滿長長的排隊人龍。除了有部分民眾首度進入RAW參觀、品嘗餐點之外，還有許多死忠的粉絲帶著江振誠的書籍專程前來，現場處處可以看到拍照留念的民眾；憑「A」摘星的RAW前任主廚黃以倫，也在活動當日「回娘家」。

在充滿特殊意義的氣氛中，江振誠則親切地在現場逐一為粉絲們簽名、合照留念。不少粉絲也在互動過程之中，向江振誠分享自己與RAW的回憶與故事。

江振誠表示，不同於新加坡Restaurant ANDRÉ，RAW餐廳仍會在、團隊也會在，元旦休息一天之後，1月2日就會繼續上班。而且在過去10年當中，很多訓練出來的學員都做得非常好。集團在2025年還將會在國內外發展3～4個新的餐廳，都是由RAW的團隊負責。江振誠透露「接下來還是有機會看到我，但是我會從幕前走到幕後多一點」。

同時，江振誠也指出，OPEN HOUSE party的活動，就是讓曾經來過RAW的客人們再回來懷念一下。很多熟客跟RAW的團隊已經彷彿家人一般，所以他們也希望回來打打招呼、回到RAW再看一次。

他也笑稱，從來沒有來過RAW的民眾，也可以本次活動，趁機來看看「到底是什麼樣的地方，10年都訂不到位置！」希望透過OPEN HOUSE party，讓大家看到RAW的樣貌。

在諸多參與OPEN HOUSE party的粉絲們中，江振誠表示，就有一位粉絲得知此活動後，專程從美國飛回台灣，特別前來參與；另外一名即將生產的顧客，則是現場表示，希望也將小孩取名叫「André」（江振誠的英文名字）。還有一名10年前來吃的小顧客，拿著自己當年用餐的照片前來。當時他只有10歲，現在已經20歲了。對於這些粉絲們的支持，讓江振誠非常感動，覺得「RAW就是大家的回憶！」

RAW在最後一日舉辦OPEN HOUSE party，並首度對外開放廚房。記者陳...
RAW在最後一日舉辦OPEN HOUSE party，並首度對外開放廚房。記者陳睿中／攝影
許多粉絲帶著江振誠的書籍作品前來簽名留念。記者陳睿中／攝影
許多粉絲帶著江振誠的書籍作品前來簽名留念。記者陳睿中／攝影
RAW舉行OPEN HOUSE party，吸引許多民眾特別前來參與。記者陳睿中...
RAW舉行OPEN HOUSE party，吸引許多民眾特別前來參與。記者陳睿中／攝影
許多顧客透過菜單，找回當時品嚐RAW的記憶。記者陳睿中／攝影
許多顧客透過菜單，找回當時品嚐RAW的記憶。記者陳睿中／攝影
RAW牆壁上懸掛有許多顧客書寫的紀念小卡片。記者陳睿中／攝影
RAW牆壁上懸掛有許多顧客書寫的紀念小卡片。記者陳睿中／攝影
國際名廚江振誠創辦的RAW，在2024年12月31日劃下句點。記者陳睿中／攝影
國際名廚江振誠創辦的RAW，在2024年12月31日劃下句點。記者陳睿中／攝影
OPEN HOUSE party陳列有團隊成員們的個人照片。記者陳睿中／攝影
OPEN HOUSE party陳列有團隊成員們的個人照片。記者陳睿中／攝影
OPEN HOUSE party展示過去所使用的餐具與道具。記者陳睿中／攝影
OPEN HOUSE party展示過去所使用的餐具與道具。記者陳睿中／攝影
許多民眾把握機會，前來與江振誠合照打卡。記者陳睿中／攝影
許多民眾把握機會，前來與江振誠合照打卡。記者陳睿中／攝影
過去RAW使用的特色菜單，記載著10年來的點滴與創意。記者陳睿中／攝影
過去RAW使用的特色菜單，記載著10年來的點滴與創意。記者陳睿中／攝影
RAW迎來最後一日，吸引大批粉絲前來留念。記者陳睿中／攝影
RAW迎來最後一日，吸引大批粉絲前來留念。記者陳睿中／攝影
在展示區中，還可見到江振誠當年裸露上身的私藏照片。記者陳睿中／攝影
在展示區中，還可見到江振誠當年裸露上身的私藏照片。記者陳睿中／攝影

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