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百香果這樣切不噴汁 果肉、果皮、黑籽營養高別浪費

NOW健康／陳曉彤 報導
(圖／NOW健康)
(圖／NOW健康)

許多民眾買百香果回家後，拿刀子對半切，農糧署表示，這是錯誤的處理方法，應從上方4分之1處下刀切下，再用湯匙挖取，避免果汁四溢。

2顆的膳食纖維不輸3碗高麗菜

李婉萍營養師臉書貼文表示，自己1次可以吃4顆百香果，裡頭黃澄澄的果汁和無數小黑籽好像沒什麼，營養成分多多，不但含有蛋白質、鈣、鎂、豐富維生素C，也有很高的鉀離子和維生素A，含鐵量也相當不錯。

維生素A和維生素C都是強化免疫系統的重要營養，有助於提高我們面對感冒、流感或其他常見感染疾病的抵抗力；維生素A還有維持上皮細胞功能正常的作用，保護皮膚、維持正常視覺。百香果兼具了維生素C和鐵質，能讓本身的植物性鐵質吸收得更好。

在膳食纖維方面，若以中型大小平均每顆約70公克來看，攝取2顆便能獲得約3.2克膳食纖維，相當於3碗高麗菜的份量，對於促進腸道蠕動、腸道養好菌和增加飽足感有好處。

挑選百香果掌握3秘訣

農糧署資料顯示，百香果含有豐富維生素A、C、類胡蘿蔔素等營養元素，及鐵、鉀、鎂、磷、鋅等微量元素，其除了果肉（假種皮）之外，種子和與果皮都各有營養價值，白色內果皮含抗氧化物質，內部的小黑籽富含膳食纖維，是很棒的水果。

該如何處理百香果？農糧署表示，酸甜多汁的百香果，千萬不要對半切，應以流動清水洗淨後，從上方4分之1處下刀切下，再以湯匙挖取，避免果汁四溢。至於如何挑選百香果？以下提供3個實用小秘訣：

1.果皮較深色代表成熟度高。

2.重量重一點代表果肉飽滿。

3.搖一搖有聲音，代表果肉分離嚐起來比較酸。

市售的百香果，以深紫色果皮的「台農1號」為主，另有黃金百香果及果皮偏紅的滿天星品種，營養價值都差不多，李婉萍建議，糖尿病友們不可毫無節制地吃，以1份約2顆百香果計算，1天最多不可超過4至6顆，且不可再吃其他水果，並應分散於各餐食用，以免血糖升高。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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