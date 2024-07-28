Trader Joe's熱銷調味料 被南韓當違禁品？

Trader Joe's。（本報資料照片，記者孫愛薇攝影）

有機超市喬氏超市（Trader Joe's）熱銷商品之一「Everything But the Bagel」調味料，被多位美國遊客發現，該產品在南韓 竟被歸類為非法物品，甚至在仁川機場看見專屬的告示牌，呼籲來自美國的旅客、禁止攜帶這款調味料入境。因為這個在TikTok 經常出現的網紅調味料，內含鹽、蒜末、芝麻和罌粟籽，而罌粟籽在南韓不僅被禁止、其中成份還被視為毒品 。

綜合CNN等媒體報導，韓國仁川機場（ICN）內一張告示牌，引起眾多外國網友議論，特別是來自美國的網友，因為該告示牌上特別提到，南韓「禁止攜帶Everything But the Bagel調味料入境」。從社群上分享的機場照片，通告上同時印有該調味料的圖片，並寫竹：「我們在此通知您，以下含有罌粟籽的產品被禁止帶入韓國，因為根據南韓毒品管制法，罌粟（Papaver Somniferum）成分被列為毒品。」

트조 에브리씽베이글 시즈닝

양귀비땜에 한국 반입금지구나...

출처;미국여행카페 pic.twitter.com/PYMLfz1nDB — 사과🍏 (@tothemerciless) 2024年7月11日

而真的有從美國入境南韓的旅客踩雷，一名部落客在社群上分享個人慘痛經驗，他在7月中旬一口帶了20瓶網紅調味料，搭機從美國返回南韓，結果在仁川機場等待行李時，卻發現自己行李箱被貼上封條，讓他得親自和海關檢疫人員解釋，最終20瓶調味料全部被沒收。仁川機場人員向CNN解釋，「含有毒品成分的種子產品，一直都被禁止帶入韓國境內。近期因為太頻繁查獲該款調味料，海關才會特別加強對相關物品的查緝。」罌粟植物是嗎啡、海洛因等毒品的重要源頭，雖然調味料成份中的罌粟籽，本身並不含有鴉片類物質。

事實上，不只南韓對罌粟籽有所限制。在新加坡 ，罌粟籽也被中央肅毒局歸類為「禁止物品」，如要以種子形式攜帶入境，必須提前向該國衛生單位申請豁免。而美國五角大廈 也曾警告現役官兵，食用罌粟籽後、可能導致其藥物測試呈現陽性反應。

不過，藥物專家表示，實際上幾乎不可能透過食用罌粟籽，達到所謂「嗑藥」的效果。佛羅里達大學醫學院發表的文章認為，「罌粟籽所含的鴉片類物質，遠遠不足以讓人陶醉。但由於藥物測試反應極為敏感，造成食用某些含罌粟籽的食品，可能導致進行尿液藥物測試時，會出現鴉片類陽性反應。」

美TikTok夯品調味料含毒品成份？ 南韓機場禁帶標語引美網熱議

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