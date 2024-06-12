走過黃仁勳美食地圖 陳鴻：可見總裁對美食用心

陳鴻走訪黃仁勳走過的足跡，其中王記府城肉粽也是多年的老滋味。（陳鴻提供）

AI教父黃仁勳 每次赴台必掀美食旋風，熱愛者甚至做出專屬地圖，有「美食天王」封號的陳鴻特地走訪其中幾家，庖丁解牛般拆解黃仁勳的味蕾，「這次他回來多了幾家私廚，那些肯定不是他安排的。他要的是庶民美食，連簡單的碗粿都會吃到清盤的那種熱愛」。

陳鴻在美食界打拚30多年，這幾次走訪黃仁勳熱愛的四平街富霸王豬腳、王記府城肉粽，因為黃仁勳炫風，平時沒排隊的肉粽竟大排長龍，豬腳也超過半小時才嘗到，「一個簡單的動作，把沒落的地方再弄得熱鬧滾滾，他其實是行銷高手，在賈伯斯之後最強的老闆」。

陳鴻說，重新進到黃仁勳走過的店，訪問老闆之後得知所有的菜都是他親自點的，是他真心喜歡的口味。「這不是有錢人用幾萬元亂喊出來的東西，他已經具備過往我們稱為『好鼻師』的境界，在我看來，有品味不必高消費，給我對的、不要給我貴，是他的想法」。

寧夏夜市早有數十年歷史，陳鴻說，當黃仁勳把92歲從未逛過夜市的張忠謀夫婦、林百里帶去，再重新掀起熱潮，「要知道，把這幾個大老闆帶去走一遭，有多不容易，他就有這種魅力，讓大家對久違的美食溫故知新、老調新唱」。

陳鴻近來也開始重新整張自己的美食地圖，最近走訪南機場夜市，裡面臥虎藏龍般有8、9家必比登推薦的好店，他說，「真的不要挑晚上才去夜市，像南機場，可以從白天就漫走其中，早上有早上好吃的東西，下午、晚上也各有千秋，不疾不徐，才能嘗到好吃的東西」。