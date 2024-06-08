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開心果冰淇淋成分根本「沒有開心果」酷聖石挨告

編譯俞仲慈／即時報導
紐約市有消費者購買「酷聖石」(Cold Stone)「開心果冰淇淋」，卻發現成分中根本沒有開心果，一怒之下對業者提起集體訴訟。(酷聖石官網)
紐約市有消費者購買「酷聖石」(Cold Stone)「開心果冰淇淋」，卻發現成分中根本沒有開心果，一怒之下對業者提起集體訴訟。(酷聖石官網)

紐約市有消費者購買「酷聖石」(Cold Stone)「開心果冰淇淋」，卻發現成分中根本沒有開心果，一怒之下對業者提起集體訴訟，並獲得法官裁決受理，未來判決如何引起關注。

據美聯社報導，原告代表之一珍娜·瑪蓮·鄧肯(Jenna Marie Duncan)2022年7月份，在紐約長島勒維鎮(Levittown)的「酷聖石」分店買了一罐「開心果冰淇淋」帶回家吃，隨後查詢官網赫然發現，號稱「開心果」口味的冰淇淋沒有任何貨真價實的開心果(pistachio)，而是由水、乙醇、丙二醇、天然/人工香料與色素等混合調配的開心果調味料。

鄧肯不滿被「酷聖石乳品公司」(Cold Stone Creamery)欺騙，而購買「不含主要成分」口味的冰淇淋，於是決定對業者提出集體訴訟。

訴狀指出：「當消費者購買開心果冰淇淋，就是期待吃到開心果而非加工調配的混合物。」原告還強調，哈根達斯(Haagen-Dazs)等其他冰淇淋業者都是使用真材實料的開心果。

同時原告也對酷聖石的芒果、椰子、柳橙、薄荷、奶油核桃等各種口味的冰淇淋，甚至橘色冰沙製品所含成分提出質疑。

此案交由紐約聯邦地區法院法官布朗(Gary R. Brown)裁決是否受理，布朗認為原告依紐約州一般商業法所謂的欺騙行為，具狀提告，「表面實屬合理」，因此裁決受理該案進行審理：「該案所提爭議看似複雜，但原告與許多冰淇淋愛好者皆有合理的期待。」

「酷聖石」在全球擁有1000家分店，母公司Kahala Franchising LLC原本有意推翻此案，表示冰淇淋成分已經明確公布在網路；同時「酷聖石」一位地區業務總監也強調，勒維鎮分店對冰淇淋口味的說明，並未明指冰淇淋製造過程「使用」任何特定成分。

長島 核桃 紐約市

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