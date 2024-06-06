全球50大餐廳名單揭曉 西班牙Disfrutar躍居第1

西班牙巴塞隆納Disfrutar餐廳被評選為全球最佳餐廳。(截取自「全球50大餐廳」官網)

極具影響力的「全球50大餐廳」名單今天揭曉，西班牙巴塞隆納Disfrutar餐廳被評選為全球最佳餐廳，在今年充滿西班牙和拉丁美洲餐廳的榜單中獨占鰲頭。

法新社報導，Disfrutar（西班牙文享受之意）於2014年12月在巴塞隆納這個加泰隆尼亞 （Catalan）城市中心的尼諾市場（Ninot）旁開業。

「全球50大餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）由英國「餐廳」（Restaurant）雜誌發起，稱Disfrutar擁有「深厚技術、原創思考和突破性風味」。

這家餐廳由3名出身鬥牛犬餐廳（El Bulli）的大廚經營。位於西班牙羅塞斯（Roses）的傳奇鬥牛犬餐廳曾5度贏得「全球50大餐廳」最高殊榮，在2002年名單首次推出時便榮登榜首。

第2名為另一家西班牙餐館Asador Etxebarri，這家餐廳位於巴斯克自治區（Basque）城鎮阿瓊多（Atxondo）。法國首都巴黎最昂貴的餐廳之一Table de Bruno Verjus則拿下第3。

「全球50大餐廳」名單於2002年推出後，迅速成為法國著名「米其林指南」（Michelin Guide）外的另一項國際指標。

「全球50大餐廳」名單每年由來自全球27個地區超過1000名廚師、飲食作家及「遊歷廣泛的美食家」投票 選出。

Disfrutar和Table de Bruno Verjus皆為米其林三星餐廳，Asador Etxebarri則為一星餐廳。

西班牙和拉丁餐廳今年稱霸名單前10名，其中馬德里餐廳Diverxo位居第4、祕魯首都利馬的Maido排在第5、墨西哥 市的Quintonil排名第7，第10名是位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的Don Julio牛排館。