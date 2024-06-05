粽子是端午節「熱量炸彈」 營養師揭6大食材挑選重點

粽子熱量高，每顆熱量介於300至600大卡。（記者賴昀岫／攝影）

端午節 要到了，不免俗地要吃粽子，但粽子熱量高，每顆熱量介於300至600大卡，還不包含調味醬料，「南部粽、北部粽」更是不少民眾每年「必爭」話題。台灣衛福部食藥署提醒，包粽食材選購要注意，原料要完整包裝且標示清楚，若是購買散裝的南北貨，要進一步檢查外觀、顏色、氣味，如需儲存超過1天，就建議以冷凍保存。

南北部粽之爭是每年端午節都會出現的話題，有些民眾會形容，北部粽是「3D油飯」，南部粽則是「水煮米糕」。衛福部食藥署指出，南部粽與北部粽很好辨認，只要記得「北蒸南煮」口訣即可；北部粽是先將米與配料分別炒過，再包入桂竹筍殼後隔水蒸熟，米飯粒粒分明；南部粽則是生米與配料直接用竹葉包裹後放入水中煮熟，米飯口感較軟黏。

要在端午節當天吃到粽子，要把握時間備料，挑選食材則是第一步。馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢提醒，1個粽子的熱量約300至600大卡，且糯米質地較黏，易造成腸胃負擔，如消化不良或腹脹，可能不易消化，切勿食用過多，常見6大食材的挑選重點如下：

●糯米：一般包粽子都是選用長糯米，長糯米口感Ｑ彈，粒粒分明；挑選糯米時，以米粒完整、表面有光滑感為佳。

●蝦米：外觀應完整偏紅，內部粉紅偏白，若顏色太鮮豔或有刺鼻味，應留意，建議不要購買，烹調前建議先清洗並去除雜質後再使用，並把握「看顏色、聞香氣、手觸摸」等重點。

●菜脯：正常外觀為淺茶色或咖啡 色，聞起來帶有蘿蔔香氣而無異味；避免顏色過白者，若有異味、刺鼻味者不宜購買。菜脯鹽分含量高，建議以流動清水清洗後再以溫開水浸泡，避免攝入過多的鈉。

●花生：新鮮花生仁的顆粒飽滿、形狀完整，顏色偏白色或淡土色，聞起來沒有霉味或油耗味，也須注意是否有發霉現象。

●鴨蛋黃：色澤由外到內呈現黃至紅色，淺至深，愈往裡面蛋心愈紅，販售處應有冷藏保鮮措施，買回後要立刻將蛋黃冷藏。

●香菇：外觀上宜厚實完整、菇傘邊緣內卷、摸起來有硬脆感，若有霉味或發霉斑點皆應避免購買。