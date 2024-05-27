日企強攻替代蛋白商機 日清拚明年推出「人造牛排」

隨著全球人口成長，替代性蛋白產業預料迅速成長。(路透)

日本 企業正加速開發肉品與魚類的替代品，在替代性蛋白相關專利方面的價值排行僅次於美國，此時，隨著全球人口成長，替代性蛋白產業預料迅速成長。

日經亞洲報導，日經與東京研究業者Patent Result合作，檢視企業和研究機構提交可用來開發替代性蛋白產品的專利，並且對專利的價值給予評分。結果顯示，截至4月底，這類領域專利價值最高的國家是美國，合計達4340分，其次是日本的2570分、瑞士的1740與中國的1651分。

在這份排名的前20大機構組織中，出現了日本三家企業：不二製油（Fuji Oil）、天野酵素（Amano Enzyme）與日清食品（Nissin Foods）。

生產藥用酵素的天野酵素公司位居第六，已申請一項專利，內容為使用經過酵素處理的植物性蛋白，做為咖啡 飲品中的鮮奶替代品。預料素食者、因宗教因素而不食用動物性蛋白的人口會對這類產品產生需求。

排名第二的不二製油公司，則握有能夠生產植物基底奶油與起司的專利。該公司從1969年開始銷售黃豆素肉以來，即一直是替代性蛋白市場的領導者。

在2022年，不二製油公司推出一款黃豆素肉類產品，質地和口味接近真肉，可進行燒烤與油炸。該公司植物食品部門高級經理蘆田茂表示：「用黃豆製成的植物肉日益受歡迎，因為環保和健康意識提高。」

不二製油已增加對泰國和東南亞 等地的植物肉和植物性蛋白質出口，也向烘焙食品和糖果製造商供應黃豆基底的奶油和鮮奶油。

排名第16的日清食品，則是日本第一家創造出可食用實驗室培養肉的企業，而且目標在2025年前從牛肉細胞製造出牛排。日清掌握有以黃豆和小麥做為基底的肉類替代品專利，也擁有能讓植物性蛋白口味更像肉類的調味專利。

全球人口成長和新興經濟體成長，正在推動替代蛋白質市場快速成長。日本三菱綜合研究所預測，到2050年，實驗室培育肉品的市場規模將達到138兆日圓（約8800億美元），比2025年成長12倍，占整體肉類市場的 57%。

替代蛋白被視為是全球糧食供應的補充品，此時，有關飼養牲畜的環境永續疑慮升高。替代蛋白可協助降低牲畜的甲烷和其他溫室氣體排放。