珍珠奶茶風靡美國 茶飲專家：台灣應以發明珍奶自豪

美國茶飲專家瑞克及溫蒂．萊因哈特、「台灣茶葉大使」許正龍18日出席洛杉磯台灣珍奶節，受訪回顧1990年代見證台灣珍奶傳入美國的歷史。溫蒂手持夫妻共同著作的茶飲專書。（中央社）

洛杉磯 舉行台灣珍奶節，多達8家台灣業者擺攤，1990年代見證珍珠奶茶引進美國的茶飲專家說：「台灣應該以發明珍奶自豪」。

洛杉磯郊區的蒙特利公園（Monterey Park）18日舉行台美人傳統週暨台灣珍奶節活動。多位民選官員一提到珍奶就佩服它的高人氣，亞裔 最多的聖蓋博谷（San Gabriel Valley）幾乎每個街角就有一家珍奶店。

園遊會現場有8家來自台灣，在美國開店的珍珠奶茶業者擺攤。熱愛珍奶的不只亞裔，在洛杉磯幾乎是不分族群。

飲料業者陳韋安近2年深入影城熱區開店，主打來自台灣的茶葉與珍珠原料，他向中央社記者分享，珍珠奶茶在美國「非常受歡迎」，尤其是年輕族群、高中生，最喜歡在下課之後，結伴到飲料店消磨時間。

業者感受珍奶在美國的商機，長期在美國推廣台灣茶的許正龍在過去30年間，見證了珍珠奶茶從台灣傳入美國的歷史。

曾獲台灣製茶公會封為「台灣茶葉大使」的許正龍，在1990年代曾帶著一群台灣業者到美國開拓商機，向咖啡 產業取經，也到連鎖速食店培訓員工的機構學習布置廚房、菜單設計。

許正龍說，一杯珍珠奶茶包含了多種文化：法國的調酒文化、英國的奶茶文化、日本的泡沫茶飲、台灣的粉圓甜點、源自香港的波霸一詞，更有美國快餐「現點現做」概念。

與許正龍一同出席的瑞克及溫蒂．萊因哈特（Ric and Wendy Rhinehart）夫婦，在1990年代中期認識了珍珠奶茶，見證珍珠奶茶從台灣流傳到美國的這段歷史。許正龍稱這兩位茶飲專家是珍奶傳到美國的推手。

瑞克．萊因哈特（Ric Rhinehart）是茶葉與咖啡的調配師及製造商，曾任美國優質茶葉協會（American Premium Tea Institute）主席，投入飲料業界30多年，最初是咖啡專業，後來跨足茶飲事業。

瑞克·萊因哈特說，1990年代中期，正當他尋找優質的烏龍茶時，認識了來自台灣的許正龍。在許正龍的引介之下，知道有珍珠奶茶這一款獨特的飲料。

瑞克的妻子溫蒂．萊因哈特（Wendy Rhinehart）長期為雜誌撰寫茶飲文章，她向中央社記者說，美國人知道茶，但總是跟老人聯想在一起，直到珍珠奶茶的出現改變了這個現象。

瑞克．萊因哈特當年正努力在美國推廣茶文化，珍珠奶茶讓他很驚艷。他說：「我們當時非常興奮，這是一種幫助人們與茶葉建立關係的方法，在美國是前所未有的，這是一項令人著迷的產品。」

珍珠奶茶帶來一種體驗，讓年輕人願意喝茶。瑞克說，「木薯粉做成的珍珠，吃起來很有趣，胖胖的吸管很有趣，這杯茶喝起來很有趣，一切的元素都是好玩又有趣，這對推廣茶飲非常重要。」

溫蒂說，台灣確實應該為發明珍珠奶茶而自豪，珍珠奶茶引入美國之後，茶類飲料在1990年代、2000年代大受歡迎，「能夠參與其中真的非常榮幸」。

溫蒂與瑞克都強調，台灣擁有品質最好的烏龍茶，這樣的茶加到珍珠奶茶裡，更顯獨特，「地球上沒有其他任何地方可以生產像台灣烏龍這樣高品質的茶葉」。