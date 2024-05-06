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世界最長法棍麵包140公尺 12名巴黎師傅、耗時13小時做出

中央社／巴黎5日綜合外電報導
巴黎麵包師傅烤出了一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。（路透）
巴黎麵包師傅烤出了一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。（路透）

法國巴黎麵包師傅今天擊敗義大利競爭對手，烤出一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。

英國「衛報」報導，過去5年，以烤出世界最長法棍麵包自豪的人並非法國村莊或小城鎮居民，而是遠在804公里外的義大利科莫（Como）一群麵包師傅。他們2019年烤出一條近133公尺長的法棍麵包。

來自法國的12名麵包師傅今天耗費數小時揉捏麵團、塑型和烘烤，最終烤出這條迄今為世界最長的法棍麵包，為法國爭一口氣。

約14小時後，他們的努力獲得認證。巴黎西郊的敘雷訥（Suresnes）市政府在社群媒體上寫道：「最長法棍麵包的世界紀錄已經被打破。今天在敘雷訥烤出的法棍麵包有140.53公尺長！」

Frenc巴黎麵包師傅烤出了一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。...
Frenc巴黎麵包師傅烤出了一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。（路透）

這群麵包師傅凌晨3時就開始忙碌，希望能夠打破義大利的132.62公尺紀錄。

儘管法國號稱每秒可售出約320條法棍麵包，但義大利在2019年締造的紀錄，卻非他們第一次烤出世界最長的法棍麵包。2015年，約60名法國和義大利麵包師傅在米蘭世界博覽會烤出一條122公尺長法國麵包，獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證。

一名法國民眾本周帶著法棍麵包從店裡走出來時對「巴黎人報」（Le Parisien）說：「義大利？太瘋狂了。如果說有一項世界紀錄應該屬於我們法國的話，那就是法棍麵包。」

這種說法引起了法國麵包師傅的共鳴，他們齊聚在敘雷訥費歇雷觀景台（Terrasse du Fécheray），以艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和一覽無遺的巴黎美景為背景，展開這項打破世界紀錄的壯舉。

參與這項活動的勒卡彭提耶（Sylvain Lecarpentier）在社群媒體發文說：「我希望我們能夠為法國奪回紀錄保持者頭銜。」

巴黎麵包師傅烤出了一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。（路透）
巴黎麵包師傅烤出了一條140.53公尺長的法國長棍麵包，刷新世界紀錄。（路透）

主辦單位在宣傳活動的聲明中，闡述麵包師傅將面臨的嚴峻挑戰。「麵團將在現場揉捏、成型，然後放入帳篷下的滾動烤箱中，在公眾面前進行烘烤。按照規則，麵團僅能以小麥粉、水、酵母和鹽作為成分。」

聲明補充說，法棍麵包全長必須至少有5公分厚，預計需烘烤約8小時。

麵包師傅開工約13小時後，市政府表示這項壯舉已經完成。「現在最大的問題是：我們的法棍麵包有多長？」，並在社群媒體附上測量麵包長度的照片。

現在，這條法棍麵包將被切碎，與大眾分享，並分發給敘雷訥居民。

義大利 社群媒體

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