豬1部位最髒別吃？學者：2種人吃了恐生病

在亞洲許多國家的飲食習慣裡，豬幾乎全身都會被拿來食用。(取材自unsplash.com/@kennethsv)

一直以來，豬肉是我們日常飲食的重要一環，不過豬的每個部位都乾淨嗎？一名食品科學學者的最新研究警告，豬的身體「這一部位」最為骯髒，且不建議食用，老人或小孩更需要避免，否則有可能罹患疾病。

根據「Sanook」報導，前食品科技學院講師、越南 河內科技大學的阮姓副教授近期表示，豬肺是豬隻身體中最髒的部位，主要是因為豬隻每天透過呼吸道吸入的細菌和髒污，以及豬隻常把鼻子沾在地上，導致豬肺會吸入更多灰塵和汙染物，因此，豬肺最容易成為污染及感染的部位。

阮姓副教授說，大約60%的飼料有毒成分會殘留在豬肺裡，而且這個部位清潔起來困難，因此業者才常將豬肺丟棄，而不是製成食品供人食用。

阮副教授表示，「豬肺富含營養」是一個錯誤的觀念，他表示，即使豬肺經過加工清潔，但免疫力 較弱的老人和小孩仍有可能攝入致病物質，進而導致罹患疾病。此外，他亦建議應避免食用雞、豬、牛、羊等動物的內臟，特別是肺部應該完全不吃。

然而，這個觀點並未得到所有醫學界的認同，中國就有醫師認為，現代科技的飼養環境已經讓豬肺不像大眾想像的那麼髒，但他們依然提醒大眾要避免過度食用豬大腸、豬腦、豬肝等內臟，以防止攝取過量的腦中膽固醇和肝臟中的有毒物質。

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