我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

豬1部位最髒別吃？學者：2種人吃了恐生病

TVBS新聞網／編輯 蕭意溎 報導
在亞洲許多國家的飲食習慣裡，豬幾乎全身都會被拿來食用。(取材自unsplash.com/@kennethsv)
在亞洲許多國家的飲食習慣裡，豬幾乎全身都會被拿來食用。(取材自unsplash.com/@kennethsv)

一直以來，豬肉是我們日常飲食的重要一環，不過豬的每個部位都乾淨嗎？一名食品科學學者的最新研究警告，豬的身體「這一部位」最為骯髒，且不建議食用，老人或小孩更需要避免，否則有可能罹患疾病。

根據「Sanook」報導，前食品科技學院講師、越南河內科技大學的阮姓副教授近期表示，豬肺是豬隻身體中最髒的部位，主要是因為豬隻每天透過呼吸道吸入的細菌和髒污，以及豬隻常把鼻子沾在地上，導致豬肺會吸入更多灰塵和汙染物，因此，豬肺最容易成為污染及感染的部位。

阮姓副教授說，大約60%的飼料有毒成分會殘留在豬肺裡，而且這個部位清潔起來困難，因此業者才常將豬肺丟棄，而不是製成食品供人食用。

阮副教授表示，「豬肺富含營養」是一個錯誤的觀念，他表示，即使豬肺經過加工清潔，但免疫力較弱的老人和小孩仍有可能攝入致病物質，進而導致罹患疾病。此外，他亦建議應避免食用雞、豬、牛、羊等動物的內臟，特別是肺部應該完全不吃。

然而，這個觀點並未得到所有醫學界的認同，中國就有醫師認為，現代科技的飼養環境已經讓豬肺不像大眾想像的那麼髒，但他們依然提醒大眾要避免過度食用豬大腸、豬腦、豬肝等內臟，以防止攝取過量的腦中膽固醇和肝臟中的有毒物質。

豬「1部位最髒」不能吃？　專家曝可怕原因：2類人吃恐生病

TVBS新聞網

越南 免疫力

上一則

港澳米其林必比登 77家餐廳上榜 話題文苑飯莊入列

熱門新聞

各國的麥當勞販賣的品項與製作方法都有些不同。圖為印度孟買一家麥當勞門市。(路透)

全球最好吃麥當勞？艾瑪史東、馬克魯法洛狂讚：薯條太好吃

2024-03-02 00:58
Netflix美食節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」由菲爾（右）邀請前NBA球星「魔獸」（左二），造訪米其林一星餐廳LONGTAIL。(圖／LONGTAIL提供)

「菲爾來吃飯」訪台北 大啖米其林一星鮮蝦堡、鴨肝餃

2024-03-04 01:50
（取材自NOW健康）

這些食物隱藏高鈉 水餃、起司、運動能量飲都上榜

2024-03-03 01:15
台南新營郭家土魠魚羹。(圖／新營區公所提供)

台南美食土魠魚羹、虱目魚 可能源自17世紀歐洲舶來品

2024-03-06 02:43
排骨年糕

重現「繁花」經典菜

2024-02-27 08:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

降低心血管疾病風險 「得舒飲食」你吃對了嗎？

2024-03-07 23:30

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了