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全球最好吃麥當勞？艾瑪史東、馬克魯法洛狂讚：薯條太好吃

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
各國的麥當勞販賣的品項與製作方法都有些不同。圖為印度孟買一家麥當勞門市。(路透)
各國的麥當勞販賣的品項與製作方法都有些不同。圖為印度孟買一家麥當勞門市。(路透)

電影「可憐的東西」（Poor Things）甫上映好評不斷，演員好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）與「浩克」男星馬克魯法洛（Mark Ruffalo）近日受訪時表示，兩人在匈牙利拍片時經常吃麥當勞，馬克魯法洛透露，匈牙利麥當勞有「最好吃的薯條」，在當地時每隔一天就要到麥當勞報到，艾瑪史東也認同直呼：「我的老天。」

「太陽報」報導，艾瑪史東、馬克魯法洛近日接受「LADbible」訪問時表示，出國時一定得嚐嚐國外的麥當勞，這是他們在匈牙利拍攝「可憐的東西」時經常做的事。馬克魯法洛讚嘆表示：「我們在匈牙利的時候，我每隔一天就吃一次麥當勞！匈牙利的麥當勞太好吃了，薯條也太好吃了。」回憶起匈牙利的薯條時，艾瑪也激動表示：「哦，我的老天。」

馬克魯法洛解釋：「匈牙利的麥當勞非常好，因為他們必須在距離麥當勞10英里內宰殺動物，所以食物非常新鮮。」

影音來源：LADbible TV

烹飪網站「allrecipes」指出，世界各地的麥當勞不只品項不同，就算是同品項成分也不一，例如美國麥當勞的薯條有馬鈴薯、菜籽油和玉米油等十種成分，而匈牙利的麥當勞薯條只有五種。

兩人的這段對話也引起網友熱議，有人表示：「我不會吃美國麥當勞，但我每次去歐洲都會吃，品質很好！好吃！」、「這很快將變成麥當勞的廣告。」也有人分享歐洲其他國家的麥當勞也很不錯：「德國的麥當勞是精英級別，他們有甜甜圈」、「荷蘭阿姆斯特丹的麥當勞是我吃過最新鮮、最美味的餐廳。義大利緊追其後。」

最好吃麥當勞薯條在哪？「浩克」男星大推「這國」：每天報到

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麥當勞 義大利 德國 好萊塢

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