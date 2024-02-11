大年初二回娘家聚餐 食藥署提醒圍爐把握「3好」不浪費

選購年節食品要把握「三好」不浪費準則。示意圖。（本報資料照片）

11日是大年初二，習俗上是回娘家的日子，不少民眾會選擇和親友團聚聚餐，台灣衛福部食藥署提醒，選購年節食品要確認食材包裝完整、標示正確性，同時也要把握「三好」不浪費準則，分別為買剛好、煮剛好、點剛好。

農曆春節是國人團聚圍爐的重要節日，家家戶戶張羅年貨、伴手禮、準備年菜食材以及團聚圍爐用餐，食藥署副署長林金富表示，選購年節食品首先要確認食材包裝完整、標示正確性，要選擇信譽良好的店家，購買密封包裝完整的食品，不購買來路不明、散發出異味或出現外觀破損、內容物顏色太過鮮豔外觀異常產品。

選購包裝食品部分，林金富說，要注意產品上要有中文明顯標示品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、有效日期、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、營養標示、過敏原等資訊，也要確認產品是否在標示的有效期限內、有效日期是否有塗改痕跡等。

林金富表示，民眾要做好惜食惜福「三好」不浪費，第一點是「買剛好」，食材買得剛剛好並妥善貯存，掌握先進先出的原則；第二，「煮剛好」，也就是料理時要適量烹煮，避免食材浪費，產生過多的廚餘；第三「點剛好」，民眾到餐館用餐時，應考量飲食量點餐，若有剩餘菜餚可考慮打包帶回，惜食也惜福。