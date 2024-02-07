農曆春節「圍爐」順序這樣吃 肥肉不上身

衛福部豐原醫院營養師賴侑伶姬建議，年菜先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉；至於零食則應「停看聽」，選擇小包裝，不怕吃過量。（圖／衛生福利部豐原醫院提供）

9日就是一年一度除夕圍爐，家庭團聚少不了大魚大肉，許多人想大快朵頤又怕肥肉上身，台灣衛福部豐原醫院營養師賴侑伶姬教大家吃對食物順序，熱量不怕超標，首先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉；至於零食則應「停看聽」，選擇小包裝，不怕吃過量。

年節圍爐，餐桌上少不了象徵「年年有餘」的紅燒魚、糖醋魚、煎魚；意味著「吉祥」的油雞、醉雞、雞湯；代表「豐盛、富貴」的東坡肉、紅燒蹄膀；寓意「長壽」的長年菜；飯後再來幾塊「年年高升」的炸年糕。

豐原醫院營養師賴侑伶指出，年菜以蒸、煮、烤為主，或用不沾鍋烹調減少用油需求。選擇清蒸魚優於糖醋魚；雞肉可以白斬雞、烤雞或是雞湯，雞湯煮完後可將上面的油去掉。

年糕可用少量油乾煎或是在烘焙紙上抹些油放入烤箱烹調，避免油炸、勾芡、糖醋的烹調方式。

「吃對食物順序」賴侑伶說，先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃澱粉。年菜應準備2、3道的青菜，像是長年菜、白菜滷、花椰菜或是白蘿蔔等當季食材，可以先吃半碗至一碗，再選擇魚、雞肉、蝦子等低脂的蛋白質，五花肉、豬腳這些高脂的蛋白質建議放在後面吃，以免攝取過多。

多選擇原型食物。選擇可直接看得出原貌的食物、未過度加工的食物，像是新鮮的蔬果、肉類、帶殼的堅果等。年節會出現過度加工的食品，像是福菜、肉乾、香腸、臘肉、蜜汁堅果，都是高油、高鈉食品，對於三高 的民眾應減少攝取。

客廳桌上總有源源不絕的零食，像是：堅果、糖果、麻荖、肉乾和春節餅乾禮盒等。「零食停看聽，掌握份量」。賴侑伶建議，吃之前先停下來看看包裝上的營養標示，建議點心熱量控制約150大卡，堅果類建議一天一湯匙，零食類選擇小包裝或和親朋好友分享，掌握分量，過年不發胖。