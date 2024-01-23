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日本這家「和牛可樂餅」預訂要等43年 逾6萬人在排隊

編譯徐榆涵／即時報導
日本西部兵庫縣高砂市高級和牛專門店「旭屋」（Asahiya）的「究極神戶牛可樂餅」是出了名的一顆難求，訂購1盒得等43年才能到手。（截圖自YouTube影片）
日本西部兵庫縣高砂市高級和牛專門店「旭屋」（Asahiya）的「究極神戶牛可樂餅」是出了名的一顆難求，訂購1盒得等43年才能到手。（截圖自YouTube影片）

日本西部兵庫縣高砂市高級和牛專門店「旭屋」（Asahiya）的「究極神戶牛可樂餅」是出了名的一顆難求，訂購1盒得等43年才能到手。你沒看錯，43年。

CNN報導，「旭屋」自1926年成立後幾十年，一直專門販售兵庫縣包括神戶牛肉在內的肉製品，但直到第二次世界大戰後，才開始賣牛肉可樂餅。但直到2000年代初，這些以牛肉和馬鈴薯炸成的可樂餅才在網路上引起轟動。

CNN於2022年採訪了該店第三代店主新田茂（Shigeru Nitta）。當時，炸可樂餅的等待時間只有30年。現在若想吃到這家店的頂級神戶牛肉炸可樂餅，可要等上漫長的43年。

「旭屋」共有販售4款牛肉可樂餅，而「究極神戶牛可樂餅」正是其中之一。如果不想等40年，可以在網路商店購買，但也要等上4年。

1994年，30歲的新田從父親手中接手了這家店。在嘗試電子商務幾年後，他意識到顧客對於在網上購買優質牛肉猶豫不決。於是，他做出一個大膽的決定。

他表示，一塊「究極神戶牛可樂餅」只賣270日圓，可是光是一塊可樂餅裡面的牛肉，就價值約400日圓。

新田解釋，「我們製作了價格實惠且美味的炸可樂餅供顧客享用，然後希望他們在第一次品嚐後購買我們的神戶牛肉。」

如今1盒五入的「究極神戶牛可樂餅」售價為2700日圓，目前收到可樂餅的顧客大約是10年前下的訂單。截至2024年1月，有6萬3000人在「排隊」。

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