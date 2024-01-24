養髮食物除了黑芝麻、黑豆、何首烏 網友推這些也有效

圖片來源 ／NOW健康

頭髮是第2張臉，擁有亮麗豐盈的秀髮能為人增添光彩，展現自信與魅力，但當頭髮缺乏足夠的營養時，髮質就可能變得毛躁、沒有光澤，甚至出現落髮問題，讓整體形象顯得黯淡無光。這時，可以透過「飲食」提供頭髮所需的營養，改善頭髮的健康問題，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「養髮食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大養髮食物排行。

吃黑芝麻改善毛髮問題 能增髮量防白髮

觀察近3個月內網友針對「養髮食物」的相關話題討論，可以發現「黑芝麻」含有豐富的亞麻油酸，能讓髮絲變得強韌，減少頭髮乾燥、斷裂的問題。此外，芝麻中的維生素B群及礦物質鈣和鐵，對促進頭髮生長與預防白髮也很有幫助。

▲民眾若有落髮嚴重、髮量稀少、髮質毛躁等困擾時，可以多補充黑芝麻、牛奶 、橘子、南瓜……等食物來養髮。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

有網友在討論區分享「增髮秘訣」，表示高中髮量又少又毛燥，還因為壓力大有白頭髮，後來靠著正確洗護步驟保養、搭配服用黑芝麻粉，最終收穫茂密黑髮，直呼「食補最安心有效」，引來網友留言「我頭髮也是很少，看到你的成功案例就像明燈」，推薦同樣為「髮量少」而困擾的民眾參考。

強健髮根多補充蛋白質 1天1蘋果髮質不脆弱

毛髮有約80%是由角蛋白組成的，因此「蛋白質」是頭髮不可或缺的營養素!民眾平時除了補充蛋豆魚肉類外，也可攝取「乳製品」來補充營養，例如牛奶就是很優良的蛋白質來源，消化率及利用率都高，可以維持頭皮健康及強韌的髮根，若有乳糖不耐症困擾的民眾，也能嘗試食用優格與乳酪來增加蛋白質。即有網友分享「晚上都會泡杯芝麻牛奶減少掉髮」，吸引網友回覆「除了用生髮洗髮精外，我也喜歡用原型食物來養髮質，像是鮮奶、豬肝、雞蛋 」、「補充蛋白質真的很重要，畢竟吃什麼補什麼嘛」，認為攝取適量蛋白質是培養好髮質的訣竅。

富含維生素C的「柑橘」及「蘋果」，可以幫助膠原蛋白形成，保護頭髮不易斷裂，養出滑順潤澤的秀髮。另外，維生素C也有抗氧化的功效，能預防頭皮提早老化、促進頭髮生長、防止掉髮等。1名網友就提到「想改善孕期掉髮的話，水果可以多吃」，並笑稱「1天1蘋果，醫生遠離我」，引起網友共鳴「懷孕吃天然食物最安心，平常都吃橘子補充維生素C」、「我媽說小時候都給我吃蘋果，頭髮真的像白雪公主一樣好」等，指出食用天然水果補充維生素C對頭髮很有益處。

你也想擁有令人稱羨的美麗秀髮嗎？其實影響髮質的因素有很多，除了先天的基因遺傳外，均衡飲食攝取充足營養、培養健康的生活作息、放鬆心情減少壓力等，也都是養成良好髮質的重要關鍵。有空時不妨參考看看網友的討論，設計出適合自己的養髮菜單，養成飄逸柔順的豐盈秀髮吧！

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