美國麥當勞承諾「漢堡會愈來愈大」雙層大麥克要回來了

麥當勞將恢復雙層大麥克漢堡。圖為麥當勞漢堡示意圖。（美聯社）

CNN報導，麥當勞 宣布，1月24日起，許多顧客喜愛的雙層大麥克漢堡將睽違四年回歸全美麥當勞的菜單，饕客們將可以享用到有四層牛肉肉排的漢堡。麥當勞上次推出雙層大麥克漢堡是2020年3月新冠疫情 大流行之前，在病毒爆發後，許多快餐店被迫縮短營業時間、減少菜單選擇以應對疫情，雙層大麥克因此消失在菜單上。

由於通貨膨脹嚴重，民眾對於麥當勞漲價頗有感，昂貴的漢堡甚至已經成為了通膨的象徵。麥當勞執行長先前曾宣布，以後麥當勞的漢堡將會變得更大、更超值。一般的大麥克漢堡是兩塊牛肉肉排，但在雙層大麥克漢堡（Double Big Mac）則是四片肉排，而且與之前的口味不同，新的雙層大麥克麵包會更軟，起司和醬汁份量等也會有所調整。

麥當勞過去曾賣過好幾種不同版本的大麥克漢堡。麥當勞在2017年推出比大麥克（Big Mac）更大的特大麥克（Grand Mac），而2018年則推出小麥克（Mac Jr），以滿足不同顧客的需求。

麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）先前透露，麥當勞將改善漢堡口味，並推出更大的漢堡，「雖然以後的漢堡會變大，但不應該讓人們因此破產 。我認為我們將可以提供顧客美味的大漢堡，價格會比他們能在其他地方買到的漢堡更超值」。

美國麥當勞承諾「漢堡會愈來愈大」 雙層大麥克將回歸

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