曾獲紐澳廚師最高榮譽 台名廚Nobu Lee法料餐廳明年在台開幕

投入廚涯超過20年的法料主廚李信男(Nobu Lee)以自己的名字「NOBUO(信男)」,開設全新「NOBUO餐廳」。

潔白優雅的麻質桌布、緊扣即興靈魂的爵士樂、在簡約線條所建構的空間中,隱隱流動著細緻優雅的日式氛圍,這個獨具韻味的所在,正是投入廚涯超過20年的主廚李信男(Nobu Lee)以自己的名字「NOBUO(信男)」,在台北市中正區泰安街所開設的全新法料餐廳「NOBUO」。餐廳預定2024年1月3日正式開幕,即日起接受明年1月份的用餐訂位。

曾獲得紐澳廚師最高榮譽的Nobu Lee今年秋天再度到歐洲進修後返台自行開店,並以台灣食材為主題重新詮釋法式料理。他說,想探索更多食材的可能性,找尋法式料理在台灣的新風貌。

紐西蘭餐飲評鑑堪稱南半球的米其林,由知名美食雜誌Cuisine主辦,評鑑方式類似米其林,其中來自台灣的Nobu Lee是首名拿下最高領域殊榮的華人,也是台灣的第一人。

主廚Nobu(右一)與團隊成員。

一如李信男的核心理念「Simplicity(簡單)、Purity(純度)、Honesty(誠實)」,曾於東京、紐澳、台北的高端餐飲圈歷擁有完整歷練的李信男,在NOBUO餐廳所想要展現的,正是他的本初真心,一如他在菜單上所揭示的宣言──「烹飪是表達你的理念,而非炫技,不需要語言也能表達自己(Cooking is about how you show your philosophy without showing the technique, and express yourself without talking.)」。

迎賓玄關處的乳白色的牆面上,是在「家徽」概念下延伸出來的千歲綠餐廳標誌。

李信男取日本 歷史及文化上的「家徽」概念,以他左臂內側的三顆生蠔刺青,延伸出別具一格的餐廳標誌。圓圈中的三瓣牡蠣圖騰,分別代表法國的fine de claire、澳洲 東岸的Sydney rock以及紐西蘭的Bluff,三種分別有著強烈個性的生蠔,同時代表著三個國家的料理文化,在Nobu生涯不同階段給予他養分及力量,選用的「千歲綠」更是傳達出他回歸自然本真的心境。

「NOBUO餐廳」共16席座位。

Nobu認為,食材沒有貴賤之分,因此餐桌上每項食材都可以找到自身價值。因此Nobu在首季菜單中,不僅使用大量的台灣在地食材外,也選用日本、澳洲食材,並用法式料理技術為基本,穿插當代手法。

Nobu端出的首季菜單,每一道都令人驚艷。開場「椎茸」分別透過脆餅跟茶湯,展現香菇的鮮味。布里歐製成的薄脆片夾著由香菇泥、發酵香菇與丁狀及薄片的杏鮑菇;上面撒上牛肝箘,一口咬下,深沈飽滿的香氣撲鼻。佐以兩種菇高壓熬製而成的茶湯,在沖泡「兆兆茶苑」採製的果木烏龍後,焙火的淡香帶出濃郁底蘊,恰與脆餅相映成趣。

椎茸。

Nobu介紹,「椎茸」是採用台灣在地產的香菇,並以香菇吸收大地氣息後所釋放出的深度與理性為中心,製作出脆餅跟茶湯,創造出香菇的不同風貌;主菜前的蕎麥鰆魚更是選擇來自澎湖,產量稀少的蕎麥鰆魚,讓食客可在餐桌上感受到來自台灣海峽的美味。

接下來的「魚子醬、芝麻」與「煙燻鰹魚」,都令人驚喜。前者在魚子醬底下,墊上香氣馥郁的胡麻奶,點綴上紫蘇花瓣,再滴上一滴昆布油,增添海潮氣息。後者選用當季煙仔虎,先以鹽與昆布醃漬,進一步濃縮風味,再以製作客席桌椅剩餘的橡木片煙燻,接著淋上加入鰹魚油醋的甜菜汁,搭配醋漬甜菜根,讓魚肉的鮮美與多層次酸香交融,滋味妙不可言。

魚子醬、芝麻。

煙燻鰹魚。

「牡蠣、甘藍」選用Gillardeau品牌的2號fine de claire,包裹在炙烤過的發酵甘藍葉中,底層鋪墊調和雪莉醋製成的牡蠣乳化醬汁;旁邊佐以加入新鮮山葵、蒔蘿的Butter Milk。其中雖然有山葵的加入卻絲毫不搶味,整道菜在生蠔的滑潤豐美、發酵甘藍葉的酸香與山葵、蒔蘿的清新之間,平衡得恰到好處;餘韻悠長,讓人有剛剛嗑完半打生蠔的錯覺。

牡蠣 、甘藍。

「這道菜是最讓我燒腦的一道。首先要確定所選擇的牡蠣要能夠供貨穩定,不能斷貨;再來必須要依照這個生蠔的味道,去調配出適合它的醬汁跟配菜。」Nobu說:「我希望這道菜的醬汁跟甘藍菜的風味,可以比生蠔再多一點,但是又不要多太多。為了這個,我琢磨了很久。期待有一天我可以用台灣的生蠔,來做這道菜。」

接下來的「帆立貝」,是Nobu經典菜「干貝慕斯」的重現。將綿密絲滑的北海道干貝慕斯輕蒸至凝固後,再淋上干貝奶油清湯,鹹度也稍微拉高一些,溫潤暖心。

帆立貝。

主菜「南島羊里肌、百合根、血旺」以紐西蘭LUMINA羊鞍捲入綜合香草慕斯和羔羊胸腺後再煎烤,搭配血腸泥、煎烤百合,以及潘妮朵尼(Panettone)義大利聖誕麵包醬汁,為羊肉創造出令人意想不到的風味表現。

南島羊里肌、百合根、血旺。

菜單之外的驚喜,是Nobu懷著分享幸福的心情端上的「李氏咖哩」。Nobu從小鍾愛的日式咖哩,因為那家餐廳結束營業後失去蹤影;多年後意外在同行好友Lee口述傳授的食譜中,找回那個味道。不過在Lee仙逝之後,再也無法與他一起品味這份美味。Nobu除了想要在開業的第一套套餐當中,表達對好友的思念外,也想要告訴Lee,Nobu將帶著他的精神,繼續在料理的道路上,一起並肩努力。

菜單外的驚喜「李氏咖哩」。

不像許多Fine Dining餐廳,甜點還能夠繼續精彩,但是一到茶點與咖啡 ,往往就潦草起來。嚴以律己的Nobu,卻連咖啡跟茶點都精彩得讓人拍手叫好。咖啡選用藝伎咖啡豆Geisha,以淺焙手沖方式處理,明朗的酸度、乾淨輕盈的口感,讓人喝了心花怒放。茶點「櫻桃」將糖漬酸櫻桃裹上櫻桃白巧克力製成的柔滑奶油,放在餅乾底上,上面再加上一片櫻桃軟糖,層層疊疊地演繹出糖漬酸櫻桃的曼妙。最厲害的是「迷你可麗露」,外表的焦脆程度無可挑剔,搭配上內部半融化狀蛋糕糊的膨鬆濕軟口感,根本讓人一秒重回法國波爾多!在台灣,我幾乎沒有吃過比這個更厲害的可麗露了。

茶點「櫻桃」(左)、「迷你可麗露」。

在台灣近幾個月新開幕的新Fine Dining餐廳當中,NOBUO餐廳無疑是其中不可錯過的一家,也期待Nobu未來繼續踏著堅定的步伐,呈現出更多法式料理在台灣的新風貌。