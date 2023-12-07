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紅豆泥、芋泥鋪上糯米漿 台夜市開賣中國點心 開幕排長龍

聯合新聞網／ 即時報導
有網友發現台灣士林夜市開賣中國傳統點心梅花糕。(取材自小紅書)
有網友發現台灣士林夜市開賣中國傳統點心梅花糕。(取材自小紅書)

近年台灣夜市可以看到不少大陸小吃，例如冰粉、熱奶寶、煎餅果子，就連近期竄紅的「台南幽靈泡麵」，攤販使用泡麵來一客、阿Q桶麵等，並加入牛肉、關東煮，一碗價格150元(台幣，下同，約4.8美元)也引發討論，一些網友秒認出這也是起源中國，留言酸「這價格為何不吃牛肉麵？」，但話題依舊很高。近日又有人發現，台灣士林夜市開賣中國一款傳統點心，看起來軟嫩、料也很豐盛，而且該攤販才開賣一個多禮拜，立刻就大排長龍。

近期有網友在小紅書PO文表示，去台北士林夜市尋覓美食時，赫然發現有攤販在賣中國傳統點心「梅花糕」，有紅豆泥、芋泥和起司玉米等三種內餡可選擇，再鋪上一層用糯米粉製成的漿，上面再鋪上紅棗、蘿蔔乾、玉米和小湯圓等，最後蓋上鐵蓋加熱等待，即可出爐。

該名網友直呼自己很幸運，居然碰上攤販擺攤的第一天，「終於吃到常常在網路上刷到的梅花糕，吃起來甜甜糯糯，熱呼呼地很適合冬天」，並透露這是老闆親自去南京學的正宗梅花糕，目前紅豆、芋泥口味一顆是50元，而起司玉米則是60元。

美食部落客莉莉安也有去探店，直呼老闆「真的下重本」，像起司玉米就用了莫札瑞拉起司、羊起司和巧達起司，她也形容梅花糕實際口感，大讚配料很軟糯、香甜，下方餅皮口感很脆。

相關貼文曝光後，掀起社群熱烈討論，有別於先前幽靈牛肉泡麵的兩極評論，不少網友都給出梅花糕較正面的評價，紛紛直呼很酷、很特別，「在YT看好多次了，終於台灣也有了」、「這點心好特別喔」、「哇我第一次看到，而且看起來就很好吃」、「真的是全台唯一一家，我要去試試」。

也有網友吃完給出心得，「視覺效果很棒，芋頭餡料濃郁不甜」、「外殼超脆，上面的芝麻很香」。也有網友認為不必特別排隊購買，「其實吃到後面會有點膩」、「如果家裡有可麗露的模具也可以自己做，一整盤都是自己的」。

小紅書 餡料

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