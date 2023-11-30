是素食但熱量更高…卡夫亨氏將推素食起司通心粉

卡夫亨氏即將推出不含乳製品的素食起司通心粉。(美聯社)

以生產番茄醬、起司通心粉出名的食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)周三宣布，將在美國推出不含乳製品的起司通心粉(dairy-free macaroni and cheese)。卡夫亨氏表示，新的食譜 會延續其85年歷史起司通心粉同樣的香滑質地，但是會用饞豆蛋白(fave bean protein)和椰子油麵粉(coconut oil powder)來帶取代原本的乳製品成分。

美聯社報導，這項新的素食起司通心粉將在接來下幾個月在全美推出，由卡夫亨氏和芝加哥一家專門生產植物奶、素食漢堡等素食產品的新創公司Not Co.共同研發。

這款素食起司通粉心會有白切達乳酪(white cheddar)口味以及原味。卡夫亨氏的素食起司通心粉早在2021年就開始在澳洲 售賣，但是只有少於三成的顧客成為回頭客，通常是認為口味和口感跟原版差別有點大。原版的起司通心粉每天會售出100萬盒。

雖然是素食，這款起司通心粉並沒有比原版健康多少，甚至熱量更高。使用人造奶油和杏仁奶來烹飪的情況下，一杯素食起司通心粉有450卡路里；而使用人造奶油和2%牛奶來烹飪時，一杯原版起司通心粉有350卡路里。這是因為素食版本的通心粉有更高的脂肪和碳水化合物成分，只是相比之下膽固醇含量更低、蛋白質 和纖維含量更高。