我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

什麼高級食物不僅昂貴又難吃？網友一面倒點名「它」：吃不懂

聯合新聞網／ 即時報導
一名網友好奇詢問「什麼貴的食物其實沒有很好吃」？意外引起眾多網友熱烈討論。（示意圖／記者吳致碩攝影）
一名網友好奇詢問「什麼貴的食物其實沒有很好吃」？意外引起眾多網友熱烈討論。（示意圖／記者吳致碩攝影）

講到高級食材，你心中會浮現什麼料理？多數人一般認為會是帝王蟹、龍蝦、魚翅、鮑魚、松露、海膽等高級食物。對此，有一名網友好奇詢問「什麼貴的食物其實沒有很好吃」？意外引起眾多網友熱烈討論，紛紛點名1食材，表示「吃不懂」！

這名台灣網友在論壇PTT以「什麼貴的食物其實沒有很好吃」為題，指出3樣食材不僅昂貴又難吃。首先是鮭魚卵，他認為口感鹹鹹的，不懂好吃在哪。第二是海膽，他表示之前在北海道吃過，有一個很重的藥水味。第三是鮑魚，覺得也很普通，無奈自嘲「還是我是垃圾嘴？路邊滷肉飯乾麵最對我胃口」。

貼文一出後，引起廣大網友熱烈討論，最多網友點名烏魚子，紛紛認為「烏魚子，死鹹又硬」、「烏魚子，吃不懂...」、「烏魚子，黏牙又不好吃」、「烏魚子真的都不太好吃」、「烏魚子真的好吃不懂」、「烏魚子，鹹死了」、「烏魚子+1」。

另外，也有網友持不同看法，認為這些高級食材才吃不懂，表示「現刨的黑松露白松露、魚子醬」、「鵝肝，就是死鹹而已」、「金箔」、「魚翅絕對名列前茅」、「松露，有股瓦斯的味道」、「有次點松露義大利麵，我以為是淋了機油」、「鵝肝、松露、魚子醬都不喜歡」、「和牛，就是油，真的適合吃一兩片，多了完全不行」、「松露+1，無法欣賞」。

不過也有網友替這些高級食材平反，認為「海膽要吃現剖的！」、「新鮮的海膽是鮮甜的，你應該是吃到不新鮮的」、「正統鵝肝，熱的其實超級好吃，不死鹹」、「海膽吃現抓現宰的超好吃」、「煎鵝肝+菲力牛排+烤麵包這種西班牙小食根本人間美味」。

義大利

上一則

Trader Joe's節日 限定版巧克力回歸

延伸閱讀

Trader Joe's節日 限定版巧克力回歸

Trader Joe's節日 限定版巧克力回歸
Trader Joe's松露商品高貴不貴 一上架就秒殺

Trader Joe's松露商品高貴不貴 一上架就秒殺
四款季節限定Trader Joe's松露產品 價格高貴不貴

四款季節限定Trader Joe's松露產品 價格高貴不貴
Trader Joe's節日限定甜品回歸 多款巧克力秒殺 手慢無

Trader Joe's節日限定甜品回歸 多款巧克力秒殺 手慢無

熱門新聞

奶油的鋁箔紙有隔絕空氣、陽光的功能。（取材自pixabay）

鋁箔紙隔絕空氣、冷凍可以這麼做…日本大廠公布奶油保存祕訣

2023-11-23 01:20
台南市中西區國華街美食多，許多店家前都見排隊人龍。(本報資料照片／記者鄭惠仁攝影)

台南「神秘小吃」滿滿料只要2.5美元 眾老饕暴動：這碗絕了

2023-11-26 01:15
人們對感恩節餐桌上該擺上什麼食物雖然見仁見智，但超過三成美國人仍認為火雞是最愛。(美聯社)

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

2023-11-21 21:49
(取材自NOW健康)

「小雪」節氣轉冷吃什麼？ 中醫推2茶飲、溫補食品助養生

2023-11-22 00:15
補教名師呂捷分析牛肉湯為什麼變成台南在地的特色美食，以及台南的牛肉好吃的秘訣。(取材自臉書)

台南牛肉湯有歷史脈絡 呂捷曝好吃祕訣有3項

2023-11-27 03:30
（圖：NOW健康提供）

紅豆湯僅排第7 公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手

2023-11-19 01:15

超人氣

更多 >
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品