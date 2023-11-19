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紅豆湯僅排第7 公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手

連慧婷 報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。

高敏敏營養師以下整理15款常見甜湯內含的熱量，均以1碗約350ml分別估算：

1.綜合燒仙草：429 Kcal

2.花生甜湯：427 Kcal

3.綜合豆花：420 Kcal

4.小湯圓紅豆湯：405 Kcal

5.芝麻糊：403 Kcal

6.紫米紅豆湯：355Kcal

7.紅豆湯、綠豆湯：345 Kcal

8.杏仁茶：315 Kcal

9.薑汁奶茶：305Kcal

10.薑汁甜豆花（無加料）：300 Kcal

11.芋頭椰汁西米露：262 Kcal

12.楊枝甘露：254 Kcal

13.桂圓紅棗茶：215Kcal

14.燒仙草（無加料）：150 Kcal

15.冰糖銀耳紅棗：90 Kcal

▲甜湯熱量圖鑑如上。（圖／高敏敏營養師提供）

以上甜熱湯除了應該注意熱量外，也須特別留意精製糖的含量，衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量「不宜超過總熱量的10% 降至<5%更好」。若以總熱量1200kcal為例，每日的10%建議糖攝取量為30g，5%建議糖攝取量則為15g。

另外，甜湯不僅添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊，都會造成整碗甜湯的熱量跟著飆升。

▲甜湯怎麼喝更健康？（圖／高敏敏營養師提供）

跟著5撇步健康喝

為了不要攝取過多的熱量，營養師也提供5個小撇步，讓你在喝熱甜湯之餘，還能兼顧健康：

1.盡量選無料、無糖的甜品，吃起來一樣有暖身又暖心的效果，例如：無糖燒仙草、純銀耳露。

2.挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子、薏仁，避免加工甜品，以減少熱量。

3.跟親友分食、分散熱量，並增進感情。

4.吃完之後多散步走動，加速消耗熱量。

5.調整吃的頻率，偶爾吃可以，但不建議天天吃。

紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手

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