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多力多滋香菜口味有肥皂味 官方拍賣「最後1包」飆709元

聯合新聞網／即時報導
官方在eBay拍賣最後一包香菜口味的多力多滋。（截圖自ebay）
官方在eBay拍賣最後一包香菜口味的多力多滋。（截圖自ebay）

除了挑戰味蕾，還要挑戰錢包？據媒體報導，多力多滋公司上月初在澳洲販售香菜口味的玉米片，引來香菜愛好者跟非愛好者的論辯。如今商品不再販售，官方則轉往eBay拍賣「最後一包」，目前的價格約709.7美元。

據Pedestrian Group報導，多力多滋上月初在澳洲推出香菜口味，對於特定基因突變的人來說，由於吃起來有股肥皂味，因此討厭香菜。所以當時在澳洲各地上架時，引起一波討論，該公司發言人也坦言「我們知道一些多力多滋粉絲會喜歡它，也知道有些人會討厭它，但我們的傳奇三角形玉米片已經準備好考驗大家的味蕾了！」。

報導指出，香菜口味的多力多滋推出後，確實吸引了一群狂熱粉絲，有網友也在TikTok分享與同事試吃後的影片，眾人品嘗後沒有露出特別嫌惡的表情，反而一口接一口，並說玉米片味道奇怪但吃起來新鮮。

@sammmyrobinson

Doritos Coriander 🥹

♬ original sound - Sammy Robinson

然而香菜口味的多力多滋目前不再販售，公司則決定將拍賣「最後一包」。在eBay的介紹頁面上寫著「買最後一包官方版香菜口味多力多滋，支持青少年心理健康」、「這是每個人都想嘗到的味道，所以，我們正在拍賣最後一包香菜口味多力多滋！所有收益將捐給青少年心理健康服務機構ReachOut」。

官方的「最後一包」目前的價格是1105澳元（約709.7美元），但從eBay網站中，也可以發現還有其他賣家在販售香菜口味的多力多滋，有賣家稱是500包中的第261包，價格為3500澳元（約2247美元）。

多力多滋公司上月初在澳洲推出香菜口味的玉米片。示意圖。（取材自unsplash）
多力多滋公司上月初在澳洲推出香菜口味的玉米片。示意圖。（取材自unsplash）
eBay網站上還有別的賣家在出售香菜口味的多力多滋。（截圖自ebay）
eBay網站上還有別的賣家在出售香菜口味的多力多滋。（截圖自ebay）

澳洲 拍賣 心理健康

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