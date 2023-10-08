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「電競泡麵」可提神 他吃後驚呼睡不著 看營養成分秒懂

TVBS新聞網／實習編輯伍芸彤即時報導
網友對2項新品表示滿意。（取材自日清官網）
網友對2項新品表示滿意。（取材自日清官網）

日本知名泡麵品牌「日清」瞄準遊戲玩家市場，9月宣布推出「電競杯麵」及「電競咖哩」，主打沒有湯汁，玩家們可以一邊玩一邊吃，不用擔心弄髒電競設備，還含有提神飲料常見的成分「精胺酸」，引起不少人好奇，對此有網友買來試吃後驚訝發現，「精神好到不行」晚上根本睡不著。

現居東京的Podcast「日本大特搜」主持人Keith在粉專「研究生・日本大特搜」，日前在逛超市時意外看到一款包裝黑漆漆的泡麵，上面特別寫著「Gaming」，發現是日清專門針對電動族群推出的炒泡麵和咖哩飯，於是抱著好奇心買回去嘗鮮。

Keith坦言吃完泡麵後「整個精神好到不行，有點輕飄飄」，之後又秉持著實驗精神泡了咖喱飯吃，他表示「瞬間我大概理解為什麼是『玩家』專用泡麵了」驚嘆强烈的提神效果。他查看了包裝上的營養成分發現，炒泡麵含有41mg的咖啡因以及427mg的精胺酸，而咖哩飯有47mg咖啡因、533mg的精胺酸，「所以真的就是加了咖啡因和提神飲料在裡面的概念。」

Keith也分享了試吃心得，炒泡麵拌均匀後不錯吃，很適合當宵夜；第一次吃泡的咖喱飯「覺得非常好吃」，不斷攪拌後就變成了稠稠的咖哩飯。他也直言「大家來日本玩可以買來吃吃看！」但要注意食用時間，不適合當宵夜吃「好像可以代替咖啡來提神一下，順便當早餐」。

日清「電競泡麵」可提神！他吃後驚呼睡不著　看營養成分秒懂原因

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