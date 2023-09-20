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早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單

聯合新聞網／即時報導
有網友爆料麥當勞一隱藏產品，只有在特定時段才吃得到。（路透）
有網友爆料麥當勞一隱藏產品，只有在特定時段才吃得到。（路透）

餐廳的「隱藏菜單」總能引起眾人興趣，一名TikTok使用者爆料麥當勞的秘密產品，指出有一款名為「早午餐漢堡（McBrunch Burger）」只能在特定時段吃得到，他也不吝分享點餐秘訣，影片一出，即引發網友討論。

據「紐約郵報」報導，一名TikTok用戶湯米·溫克勒（Tommy Winkler），與眾人分享麥當勞的隱藏美食。在溫克勒拍攝的影片中，他前往得來速（drive-thru）點餐，並向店員表示想點一個「早午餐漢堡」。

店員第一時間感到困惑，並說「稍等一下」，隨後溫克勒聽到店員告訴他炒蛋已經沒了，但可以用蛋白代替，最終這筆交易成立了。接著鏡頭一轉，溫克勒開始展示花費5美元買到的隱藏版美食。「早午餐漢堡」由兩片芝麻漢堡麵包、兩片麥當勞起司漢堡會用到的牛肉餅、培根、雞蛋和薯餅所組成。

溫克勒一口氣吃完後比了個讚，並在影片的註解暗示了可以買到「早午餐漢堡」的時間點，也就是上午10點35分。報導指出，另有一名經常分享餐廳隱藏菜單的TikTok使用者喬丹，也曾提及成功買到「早午餐漢堡」的經驗。喬丹在其發布的影片中指出，「如果你在早餐時段快結束、午餐時段快開始的時候去麥當勞，有辦法點到『早午餐漢堡』」、「雖然員工會覺得煩躁，但這個資訊是真的，跟你們的密友們分享吧」。

「早午餐漢堡」也因此引發網友討論，有人感到訝異，表示「長知識了」、「我在麥當勞工作了三年，從來都不知道有早午餐漢堡，我必須試試看」。但也有網友認為並非所有人都能點得到，「我在加拿大的麥當勞工作，你買不到早午餐漢堡」、「我曾經說我要點一個早午餐漢堡，然後被店員要求離開」。

https://www.tiktok.com/@tommywinkler/video/7204129385614544170

麥當勞 TikTok 喬丹

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