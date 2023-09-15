台灣美食展馬尼拉登場 業者看好菲律賓消費實力

經濟部國際貿易局和外貿協會合辦的「台灣美食之旅」15日在馬尼拉登場，將進行到17日。（中央社）

台灣經濟部國際貿易局和外貿協會舉辦的「台灣美食之旅」今天在馬尼拉登場，參展業者說，看好菲律賓民眾消費實力，希望未來將更多台灣美食引進菲律賓。

中華民國 對外貿易發展協會表示，台灣美食之旅（Taiwan Food Tour）今天起到17日在馬尼拉都會區奎松市SM City Fairview購物中心舉行，展售糕餅、休閒零食、茶咖啡 飲料、冷凍食品等台灣美食。

屏東縣雅緱農產品運銷合作社理事主席朱國寶告訴中央社，來菲參展主因是台灣農產品過剩，菲律賓鄰近台灣，飲食習慣相似，又有很多菲律賓勞工到台灣，對台灣來說是滿大的市場。

朱國寶說，歐美、加拿大等國家離台灣太遠了，菲律賓鄰近台灣，運輸成本低，也能保障農產品新鮮度，且台灣農業技術有目共睹，屏東蓮霧栽種技術領先全球，不必擔心台菲農產品重疊度較高的問題。

他表示，雖然菲律賓平均所得不如台灣，但菲國民眾相對比較捨得消費，因此市場潛力很大。

朱國寶說，他們已與台商展開合作，菲國消費者未來可以在台商合作的經銷通路買到他們的產品，未來希望將更多農產品推廣到菲律賓。

同樣來菲參展的台灣豬肉製品和冷凍食品商總經理王維君說，台灣有很好的豬肉產品，上次他們帶東坡肉、五花燒豬、肉燥等台灣美食來菲參展，很受歡迎，因此計畫與菲國經銷商合作，將商品引進超市或大型零售商，讓當地華人 和台商都能嚐到台灣美食和家鄉味。