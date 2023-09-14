可口可樂將推新產品「未來的滋味」…AI調製的

可口可樂以AI科技輔佐，研發出新款「可口可樂Y3000」。（取材自可口可樂官網）

近來AI 技術愈來愈蓬勃發展，過往許多必須人工處理的事情，如今都能夠交給AI輔助或是完成。知名可樂大廠「可口可樂 」，最近就宣布將推出一款由AI計算、調製出的新款口味可樂。

根據「CNN日文版」報導，可口可樂日前宣布，他們將在北美地區推出新款可樂「可口可樂Y3000」，標榜這款可樂由AI打造，有著「未來的風味」。

在「可口可樂Y3000」裡頭，基底雖然是一般的可樂，但是公司先是透過調查，瞭解到消費大眾對於「未來」，會想到什麼樣的口味，接著再用AI進行分析組合，調製出了這款可樂。

由於本產品屬於「Coca-Cola®Creations」創意平台的企劃之一，過去該企劃也曾推出過像是遊戲「英雄聯盟」、動畫「BLEACH千年血戰篇」的聯名款。因此主打未來風格的這款可口可樂Y3000，瓶身還附有一個QR碼，掃碼後就能連上可口可樂網站，觀摩想像中的「未來世界」是長什麼樣子。

目前可口可樂官方，計畫將在美加地區販售可口可樂Y3000的有糖版本，無糖版則除了北美以外，還會在世界各地陸續推出。對喜歡可樂的粉絲來說，絕對不能夠錯過。