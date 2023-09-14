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一盒冰淇淋兩人怎麼分？他「一刀」完美切割讓網友稱奇

聯合新聞網／即時報導
一位日本網友和老公分食冰淇淋，但分食方式引起討論。示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）
一位日本網友和老公分食冰淇淋，但分食方式引起討論。示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

有時與人一起結伴吃東西時，別人若是也想嘗嘗味道，或許彼此之間會分一點分量，像是挖個一湯匙，或者一小口等等的。然而最近有位日本網友，在和老公在分吃一盒冰淇淋時，卻碰上了相當令人意外的分法。

根據日本媒體「grape」報導，日本X平台（前身為推特）網友「monet_625」最近分享，表示他最近吃冰淇淋時，因為要和老公一起分。這時一般的想法，都會認為最簡單的分法，應該是一個人各挖一半才對。

然而，monet_625卻PO出照片，表示她和老公分食的這盒冰淇淋，居然是選擇連頭冰淇淋的紙盒，整盒從中間用菜刀切開的方式來分，切口還相當平整。

雖然第一眼看到，會讓人感到疑惑，但如果仔細一想，這樣就不用為了挖冰淇淋，還要多洗一個碗，甚至連紙盒的蓋子都不用開，就能直接挖來吃。只是對其他人而言，實在難以習慣這樣的方式。

網友們就紛紛留言「該、該不會你家中常備水刀機吧」、「新手的分法」、「這麼嶄新的分法還是第一次看到，垃圾也變一半好像更容易處理了。感情好真的是一件好事啊」。

日本 推特

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