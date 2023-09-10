G20峰會領袖們吃什麼？罕見全素料理 多種小米入菜飄香

印度G20峰會上提供的菜餚，有許多是由印度盛產的小米做成。圖為在媒體中心提供的小米料理。（美聯社）

印度 於當地時間9日晚間在20國集團（G20）峰會後設宴招待G20領袖，有別以往以肉類為主的外交晚宴菜色，印度此次推出充滿印度香料的全素食菜單，展現印度總理莫迪最愛的小米 料理。

綜合法新社與路透報導，這場晚宴由印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）主持，菜單上共有三道以不同種類小米入菜的素食料理，藉此慶祝「豐收之秋」。

此次晚宴主菜為「波羅蜜烤餅配醬燒野菇」佐「小米脆片及咖哩葉拌克勒拉紅米」，開胃菜包括「以優格球點綴的狐尾草小米葉脆片」，甜點則是散發荳蔻香氣的小米布丁。

PHOTOS | Menu of the G20 special dinner being hosted by President Droupadi Murmu at Bharat Mandapam.#G20India2023 #G20SummitDelhi #G20India pic.twitter.com/gBrWoolJ2D — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

小米是一種無麩質穀物，得以在水資源有限的貧瘠土壤上種植，也是印度數以百萬計民眾的主食。印度是全球最大的小米生產國，出口量高居全球第二，莫迪（Narendra Modi）政府2014年上台以來，一直致力提升小米生產與消費。

聯合國（United Nations）正是在印度提議下，將2023年定為國際小米年（International Year of Millets）。

晚宴菜單寫道：「為了讓我國貴賓品嘗印度各地種植的小米，我們將其融入今日菜單裡的數道料理中。」

小米生長時間僅需小麥的一半，用水量也只要水稻的30%。這份菜單將其稱為「超級食物」，並稱「小米得以在不利與乾旱環境下生長」，能夠在「解決氣候變遷 及糧食安全等問題時扮演重要角色」。