G20峰會領袖們吃什麼？罕見全素料理 多種小米入菜飄香

印度 於當地時間9日晚間在20國集團(G20)峰會後設宴招待G20領袖,有別以往以肉類為主的外交晚宴菜色,印度此次推出充滿印度香料的全素食菜單,展現印度總理莫迪最愛的小米 料理。

綜合法新社與路透報導,這場晚宴由印度總統慕爾穆(Droupadi Murmu)主持,菜單上共有三道以不同種類小米入菜的素食料理,藉此慶祝「豐收之秋」。

此次晚宴主菜為「波羅蜜烤餅配醬燒野菇」佐「小米脆片及咖哩葉拌克勒拉紅米」,開胃菜包括「以優格球點綴的狐尾草小米葉脆片」,甜點則是散發荳蔻香氣的小米布丁。

PHOTOS | Menu of the G20 special dinner being hosted by President Droupadi Murmu at Bharat Mandapam.#G20India2023 #G20SummitDelhi #G20India pic.twitter.com/gBrWoolJ2D