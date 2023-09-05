明明是素食為何稱「牛排」？ 法國要禁素食使用葷菜名

素食產品常用「牛排」、「燒烤」、「肋排」等葷菜名，現在法國準備禁用這些葷菜名。（路透／Alamy）

素食產品常用「牛排」、「燒烤」、「肋排」等葷菜名，現在法國準備禁用這些葷菜名。

法國農業部 長費諾（Marc Fesneau）4日發表聲明表示，最新的行政命令「關乎透明與誠實，回應消費者和生產者的合理期待」。

法國肉品供應鏈 的農民和廠商早就不滿「素漢堡」、「素香腸」之類的名稱，認為會讓消費者搞混。但2022年法國政府頒布一項保護葷菜名的命令，卻被行政法院裁決暫停實施。

該法院要求歐盟 法院提供指引，再做最終裁決。不過，法國農業部表示，已將法官的意見納入考量，將頒布新行政命令。

新行政命令草案禁止素食使用21種葷菜名，包括牛排、薄肉片、肋排、火腿和肉類等，僅適用於在法國製做和銷售的產品。

不過，另外120多種與肉有關的名稱仍可使用，只要這些產品的植物蛋白不超過一定的量，從0.5%到6%不等。

這些仍可使用的名稱有熟火腿、家禽類、香腸和培根等。

這項命令草案已送交歐盟執委會查核是否違反歐盟的食品標示規定。

代表素食業者的律師漢諾丁（Guillaume Hannotin）表示，「素牛排」這個名詞已用了40多年，法國的新命令仍違反歐盟的產品標示法規，缺乏嚴格的法律定義。