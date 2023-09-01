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義大利掀「藍蟹」熱賣潮 從不速之客到時尚食物代表

中央社／羅馬31日專電
為了消除外來種藍蟹，義大利漁民大量捕撈，成為餐桌上的佳餚之一。圖為義大利一家餐廳推出的藍蟹料理。（Getty Images）
為了消除外來種藍蟹，義大利漁民大量捕撈，成為餐桌上的佳餚之一。圖為義大利一家餐廳推出的藍蟹料理。（Getty Images）

義大利沿岸近期出現「藍蟹大軍」，威脅當地貝類和鰻魚等水產，漁民損失慘重。義大利政府除撥款應對藍蟹入侵外，餐廳與家庭主婦都踴躍加入吃掉這些不速之客行列，從餐廳到超市掀起藍蟹料理熱潮。

藍蟹（blue crab）主要棲息於西太平洋至墨西哥灣海域，但受氣候暖化影響，義大利沿岸近期出現「藍蟹大軍」，威脅當地貝類和鰻魚等水產，讓漁民損失慘重。義大利政府日前宣布撥款290萬歐元（約316.7萬美元）對抗藍蟹入侵，經費將提供給大規模捕撈行動的業者與水產養殖業者。

義大利網路媒體Fanpage日前曾報導，義國是歐洲重要的蛤蜊出口國，除了漁民外，藍蟹在義大利幾乎沒有天敵，近幾個月族群在水域內不斷壯大，吃掉九成幼蛤，攻擊性強的藍蟹也吃小魚，導致食物鏈中斷，今年逾五成的貝類漁獲嚴重受損，還對漁網造成破壞。

義大利沿岸近期出現外來種藍蟹，危及當地生態，義大利政府因此呼籲民眾多吃藍蟹。圖為...
義大利沿岸近期出現外來種藍蟹，危及當地生態，義大利政府因此呼籲民眾多吃藍蟹。圖為義大利魚販展售藍蟹。（Getty Images）

「共和報」（La Repubblica）30日報導，波隆那（Bologna）市中心的魚市場攤販業者表示，「我們在這裡銷售藍蟹10年了，但現在藍蟹非常熱賣」，民眾被如此美麗與特別時尚的藍色甲殼類動物吸引，且價格又便宜，許多人近期都為藍蟹瘋狂，都想烹飪並品嘗。

報導指出，在藍蟹大軍大舉入侵前，多半是中國人和菲律賓人會食用，如今義大利各城市的超市和當地餐館也都開始販售藍蟹。從根本意義上來說，零售雖然不能代表是好的解決方案，但卻是消滅藍蟹的可能途徑之一。

義大利廚師與家庭主婦近期也瘋狂研發以藍蟹入菜料理，鼓勵民眾吃掉這些不速之客，從藍蟹義大利麵、藍蟹義大利餃子和千層面，都是超夯料理。

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