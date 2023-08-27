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曾登台必比登的阜杭豆漿真好吃？內行人強烈推薦這餐點

聯合新聞網／即時報導
阜杭豆漿是華山市場的著名店家。（本報資料照片）
阜杭豆漿是華山市場的著名店家。（本報資料照片）

台灣有各式各樣道地的小吃，不僅當地人愛吃，連外國人訪台也指定要試試看，其中「豆漿店」也相當受歡迎，阜杭豆漿被堪稱台北必吃早餐，有網友好奇，每次經過的時候，都一堆人排隊，「是真的超級好吃，還是吃名氣？」，引起網友熱議。

一名女網友在PTT發文，她表示每次經過台北阜杭豆漿的時候，都看到一堆人在排隊，想知道到底都是觀光客在排，還是也有很多在地人會跑去吃，好奇「阜杭豆漿是真的超級好吃，還是只是吃名氣而已？」

此文一出馬上引發熱議，一派人認為「台北人自嗨，根本超普」、「放在台南不會有人排」、「吃過，其實覺得還好」、「名氣...其實吃過還好」、「雖然好吃，但若不是在我家附近也不會特地去排隊」、「吃巷口的就好」、「吃起來普通，用餐體驗很差」、「給其他人排就好，我吃不出來差異」。

但也有一派人覺得，「中上水準，品質穩定、廚房夠大、出餐夠快」、「如果不需要排隊我覺得很可以」、「真的普通最好可以開幾十年還這樣排隊」、「說不好吃的，也不敢說哪裡有更好吃」，其中最多人推薦的餐點是燒餅，「平常不愛吃燒餅都覺得超好吃」、「厚燒餅真的頂」、「厚燒餅現場吃還不錯」。

阜杭豆漿被喻為是「台北最難吃到的人氣早餐店之一」，不管平日假日都要排隊，2021、2022年都榮獲米其林必比登推薦，但今年卻意外的跌出榜外，讓不少人直呼相當可惜。

觀光

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