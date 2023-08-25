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越南李山單瓣蒜享盛名 營養不良反而身價非凡

中央社／河內25日專電
越南李山島的大蒜很有名，其中在生長過程中因營養不良而變得畸形的單瓣蒜價格不菲，每公斤最高曾賣到120萬越南盾。（中央社）
越南李山島的大蒜很有名，其中在生長過程中因營養不良而變得畸形的單瓣蒜價格不菲，每公斤最高曾賣到120萬越南盾。（中央社）

越南廣義省李山島有「大蒜王國」美名，島上蒜頭以珊瑚沙與火山灰種植，其中極少量蒜頭因營養不良而長成單瓣。罕見的單瓣蒜1公斤最高可賣到120萬越南盾（約50.2美元），滋味香而不辣受到喜愛。

李山島（Ly Son）是越南中部一個小島，面積僅10平方公里，島上居民2萬人，經濟活動以觀光、農漁業為主。旅客從廣義省（Quang Ngai）沙奇港（Sa Ky）搭乘渡輪前往，單程約需40分鐘。

一踏上李山島，鹹鹹的海水味混雜著魚腥味撲鼻而來，漁港外的小販將一袋袋白花花的大蒜堆疊在攤前。李山島被稱為「大蒜王國」，島上1/3面積用於種蒜、蔥，其中一年只能一穫的大蒜，登上越南十大伴手禮名單。

李山島蒜農黎氏鮮（Le Thi Tuoi）向中央社表示，大蒜通常10月初開始種，隔年1、2月就能收成，其餘時節種青蔥。島上大蒜有兩種，一種是正常的多瓣蒜，另一則是「畸形」的單瓣蒜，後者因產量稀少更顯珍貴。

她解釋，單瓣與多瓣品種都一樣，長成單瓣純粹是營養不良所致，按過去經驗，每收成1噸大蒜頂多僅有30公斤的單瓣蒜。單瓣蒜價格1公斤最高可賣到120萬越南盾，是正常蒜頭10倍以上。

黎氏鮮指出，單瓣蒜因為只有一瓣所以蒜頭精比較多，消費者買回去通常會用白酒或蜂蜜浸泡，被認為可預防感冒、有益心血管；也有人會做成黑蒜頭，據說吃了可以促進食慾、助眠、舒緩疼痛等。

李山島儘管是個小島，但島上很早就有人類活動，考古團隊20世紀中葉陸續在島上挖掘出沙黃文化（Sa Huynh）遺跡。沙黃文化是越南上古時代三大文明之一，成為當地努力串聯的旅遊資源之一。

火山噴發形成的李山島，島上有很多特殊的石柱、洞穴景觀，細白的珊瑚沙包覆全島，由上俯瞰就像是灑了一圈白糖的巧克力蛋糕。越南新版護照上的石門洞（Cong To Vo）就是李山島的美景。

島上民眾不管從事捕魚、農耕，都得「看天吃飯」，民間信仰「尊天地、敬鬼神」，島上古寺廟林立，由於越南在封建王朝時期深受中國文化影響，這些寺廟都寫著正體中文字，令台灣旅客倍感親切。

根據統計，李山島在2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，當年旅客人次達26.5萬；今年上半年則有逾10萬人次到訪。居民期盼政府能多施力，擦亮李山島的農業與觀光招牌。

越南廣義省李山島被稱為「大蒜王國」，10平方公里的小島有1/3的面積被用來種蒜、...
越南廣義省李山島被稱為「大蒜王國」，10平方公里的小島有1/3的面積被用來種蒜、蔥，其中一年只能一穫的大蒜，登上越南十大伴手禮名單。（中央社）

越南 觀光 火山噴發

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