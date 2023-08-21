駐雪梨辦事處台灣晚宴 美食外交行銷寶島

2023年台灣美食國際巡迴講座晚宴，主辦方安排與會貴賓上台體驗、親手做台灣料理，氣氛熱鬧。（駐雪梨辦事處提供）

為推廣台灣美食軟實力，駐雪梨台北經濟文化辦事處與澳洲 新世代聯盟及雪梨客家聯誼會合作，在澳洲雪梨的一間餐廳舉辦台灣美食國際巡迴講座晚宴，逾250人一同享用台灣美食。

駐雪梨台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，昨天辦事處與澳洲新世代聯盟總召集人陳淑莪及雪梨客家聯誼會會長謝明君帶領的團隊合作，並在全球台灣客家聯合總會、大洋洲台灣商會聯合總會、澳洲台灣商會共同攜手協助下，在雪梨King Dynasty餐廳推出「Taste of Taiwan」2023年台灣美食國際巡迴講座晚宴，讓旅澳僑民及國際友人一享舌尖上的美味。

新聞稿指出，該晚宴是由中華民國 僑委會邀請台灣名廚柳希諺與張哲源到澳洲示範經典的台式料理。昨晚受邀出席的貴賓有新南威爾斯州影子財長兼上議院反對黨領袖圖德霍普（Damien Tudehope）、多元文化廳長庫爾（Mark Coure）、公平交易影子廳長詹姆士（Tim James）、州議員拉斯（Chris Rath）、威洛貝市（Willoughby）市長泰勒（Tanya Taylor）等人，及台僑近250人參加。

駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉致詞時表示，對台灣人而言，「吃」不僅是一種藝術，也是一種深厚的文化表現，尤其台灣特殊的歷史背景，更豐富台灣飲食文化的多元性及包容性，發展出多變的食材與料理手法，不僅各地中華菜餚在台灣發揚光大，更匯集來自全球各地的精緻飲食。

他說：「每道料理背後都有它美麗的故事及特殊的意涵，如出現在此次美食饗宴菜單中的客家鹹湯圓、金沙蝦球、梅乾菜元蹄、桔醬走地雞等，不僅為大家帶來暖暖的幸福感，更有濃厚的歷史傳承，歡迎國際友人透過飲食更深入認識台灣。」

新聞稿表示，台灣是國際公認的美食天堂，新州 政要致詞時，均盛讚台灣美食舉世聞名，澳洲也是多元文化社會，飲食特色融合世界各地料理，尤其亞洲料理特別受到歡迎，台式小吃更是一絕，若要深度體驗一個國家的文化，最好的方式就是透過「吃」來感受其無窮的魅力！

辦事處指出，昨天晚宴結合東、西方食材及作法的台式經典名菜，色、香、味俱全的料理搭配精彩的廚藝展示，賓客大呼過癮。主辦單位也特別安排現場貴賓上台體驗、親手做料理，氣氛熱鬧。