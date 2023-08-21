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日式餐廳推「台灣獨有口味」 美食家讚：傳回日本會紅

聯合新聞網／綜合報導
日本料理家品嘗在台日系連鎖店，讚賞許多獨門菜色有機會紅回日本。（圖：Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲團）
日本料理家品嘗在台日系連鎖店，讚賞許多獨門菜色有機會紅回日本。（圖：Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲團）

台灣人對日式飲食接受度高，許多日本連鎖企業看準了這商機，紛紛在台灣展店。不過其中也有許多店家，在來到台灣後因地制宜，調整了口味及商業模式。一位住在台灣的料理研究家小河知惠子，近日就在日本媒體「現代ビジネス」，分析及排行七家已經在台灣改變樣貌，和日本大不相同的連鎖品牌。

第7名 摩斯漢堡 米漢堡種類比日本多

摩斯漢堡目前在台灣已經超過300加店鋪，被認為是在台發展最成功的日本連鎖餐廳品牌。特別是台灣的「米漢堡」種類相當豐富，相對於日本只有四種品項的米漢堡，台灣摩斯竟高達有15種，還有加入大麥種類的「超級大麥薑燒珍珠堡」等等，讓吃速食也能顧及健康。

第6名 丸龜製麵 番茄湯與雞胸肉超搭

台灣丸龜製麵的烏龍麵湯底，除了日式料理常見的柴魚以外，還有豚骨、番茄、麻辣豚骨甚至是泰國風香料等等。作者特別介紹了「番茄雞肉烏龍麵」這個品項，表示湯頭一入口，嘴裡就立刻充滿著番茄的酸甜與清爽，和雞胸肉也非常搭。

第5名 SUKIYA 素肉丼是台灣獨有

台灣SUKIYA的菜單與日本大致相同，但台灣SUKIYA的「素肉丼」是日本SUKIYA看不到的。作者指出，台灣有高達14%人口是素食主義者，全台灣則有超過6000間素食餐廳。而SUKIYA推出的素肉丼，第一眼看上去雖然很像豆皮，但吃起來柔軟並附有油脂，吃起來讓人非常滿足。

第4名 吉野家 蒲燒鯛魚如便宜版鰻魚

相對於SUKIYA菜單與日本幾乎相同，台灣吉野家則是完全不同的風格。除了牛丼之外，還有麻婆豆腐丼、雙拼丼、咖哩烏龍，甚至是巧克力鬆餅等等。作者特別介紹「蒲燒鯛魚丼」，並解釋一般日本人以為吳郭魚土味重，但在台灣吃起來卻沒有什麼土味，完全可以當成便宜版的鰻魚來食用。

第3名 彌生軒 改走高級路線、多了甜點

相對於在日本走平價路線，台灣的彌生軒則改走會收10%服務費的高級餐廳策略，儘管菜單看起來有些類似，但一些餐具、容器上的使用比較講究，另外也有提供像是「和菓子抹茶套餐」之類甜點類的東西，且與一般台式和菓子相比，甜味下得更足，和抹茶非常搭。

第2名 CoCo壹番屋 素食咖哩食材不同

雖然無論是台灣還是日本，CoCo壹番屋都有推出針對素食者的咖禮品項。但相對於日本會用洋蔥來熬煮咖哩，台灣全素食者會因為不能碰「五辛」，連洋蔥都不能使用，屬於更加禁欲主義的食物。像是「素食藜麥毛豆咖哩飯」，醬汁靠著紅蘿蔔與小麥粉製作，仍然有相當出色的風味。

第1名 薩利亞 份量更大、啤酒意外便宜

除了幾項招牌商品，台灣薩莉亞的菜色和日本有非常大的出入。餐點本身也比日本再少鹽，相對地更是重視份量。作者特別推薦「蜂蜜起司總匯披薩」，指出這是大人小孩都愛，日本吃不到的品項。另外，相對於台灣許多熱炒店，一瓶金牌啤酒的價格已經漲到90元，薩莉亞卻只要70元，意外是想便宜暢飲的好去處。

小河認為，這些店家雖然來自日本，但為了配合台灣口味，幾乎都有推出台灣限定的餐點，雖然剛吃的時候會有點驚訝，不過也有不少菜色，讓她認為如果傳回日本，搞不好能夠紅起來。品嘗不同口味美食的同時，更能瞭解在地的飲食文化。

日本 泰國

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