米其林台式八菜征服巴西老饕 驚豔連連直呼哎喲

僑委會台灣美食國際巡迴講座南美洲首發場18日在巴西聖保羅登場，巴西旗士電視台名主播甘伯斯（後排左2）、台巴藝術文化交流協會會長謝如欣（前排中）及台巴四位主廚展示交流晚宴菜色。（中央社）

中華民國 僑務委員會台灣美食國際巡迴講座南美洲首場18日在巴西 聖保羅登場，名廚講師洪廷瑋和李健銘與兩位巴西主廚合作推出台式創意八菜套餐，讓當地媒體政商饕客驚豔連連。

這屆僑委會台灣美食國際巡迴講座由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）承辦，17日至19日與聖保羅二代僑青林秉宏經營的知名台灣小吃店「媽圃」（MAPU）合作進行台巴美食廚藝交流。

洪廷瑋、李健銘為「媽圃」設計兩款正宗台式小菜「梅漬蕃茄」及「宜蘭卜肉」，並與店內巴西主廚橫田（Caio Yokota）及瓦拉道（Victor Valadão）合作設計一套台式八菜料理，做為新店「哎喲餐廳」開幕台式創意料理特別菜單，並於18日舉辦一場台巴廚藝交流晚宴。

台巴藝術文化交流協會會長、僑務促進委員謝如欣指出，僑委會邀請的兩位台灣主廚都是國際美食比賽的常勝軍，李健銘現任職於台灣米其林綠星餐廳EMBERS，洪廷瑋是崑山科大餐飲系副教授，桃李滿天下，期望透過這次交流，將更多道地的台灣料理之美傳達給巴西友人。

林秉宏是巴西出生的台裔二代僑胞，傳承母親的好手藝，從賣刈包的行動餐車白手起家，尤其熱衷在巴西推廣台灣美食，使「媽圃」成為聖保羅主流社會對台灣小吃認知的指標性餐館。

謝如欣表示，這次藉由僑委會的美食巡迴講座行程與林秉宏合作，一方面鼓勵二代僑青回歸僑界並加深對家鄉的身份認同，另一方面透過台灣與巴西主廚的個別創作，達到兩國之間在美食文化上的交流。

18日在「哎喲餐廳」的台巴廚藝交流晚宴深獲巴西主流客層喜愛，對每道菜餚均驚喜連連，就如同「哎喲」店名的隱藏意涵，期待讓客人品味菜餚時不斷驚呼美味。

巴西旗士電視台（Band TV）主播甘伯斯（Marcio Campos）表示，這場台巴主廚雙拼的美食饗宴，讓他充份感受到台灣與巴西文化的融合，好似透過味蕾遊歷了一趟台灣再回到巴西。

另外，台巴藝術文化交流協會亦在19日於聖保羅市區廚藝學校ChefGourmet開設台菜教學課程，由洪廷瑋和李健銘教授紅燒牛肉麵及冰花煎餃 ，吸引40名巴西廚師及僑胞熱烈參與。