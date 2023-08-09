亞洲胃好辛苦…她曝台美飲食差異 最想念「這道台菜」

許多人到國外留學、居住時都會十分想念台灣菜。（記者陳睿中／攝影）

台灣美食揚名國際，外國人到台灣旅遊、留學都會愛上各式各樣的台灣美食。不過許多台灣人到國外讀書或居住時，卻因為口味差異，不習慣當地食物而感到困擾。一名居住在美國的人妻在網上分享「在美國的亞洲胃好辛苦」，表示從小在台灣生活味蕾真的被養壞了，只有台灣跟日本 是食物最好吃的地方。

原PO在Dcard上發文分享，個人認為在美國生活但不愛吃美式食物，有著非常固執的亞洲胃很不吃香，她對漢堡、披薩、炸雞等美式食物完全沒興趣，每次外食都要跟先生各吃各的。原PO表示她住的州有很多亞洲料理，但是台灣料理都不太好吃，不過還好原PO很愛煮飯，「煮台灣料理大概是我台灣胃唯一的救贖」。

原PO表示自己平時有空都會看廚師煮飯影片學習，像是紅燒牛肉麵、牛肉炒飯等台灣菜，甚至連蒜蓉粉絲干貝蒸蝦她都會做，每年過節她也都會親手下廚，準備許多台灣菜跟先生一同享用。不過原PO也表示，在美國煮台灣菜最難的是當地肉跟牛奶的味道跟台灣的很不一樣，煮出來的味道也會有落差，她也直呼美國很難買到好吃的空心菜，「最想念的食物之一就是好吃清脆爽口的快炒空心菜」。

貼文一出，許多網友深有同感，「漢堡、披薩、炸雞、牛排都很好吃，可是連吃三天就不行」、「真的我也是，在波士頓 還是常常覺得沒有好吃的台菜，想吃只能自己做，對美式食物都pass」、「小時候在美國住吃習慣了，但長大完全被台灣食物慣壞，有夠好吃回不去了」、「感覺我唯一能長期接受的料理只有台灣和日本」、「剛從美國回台深有同感，真的沒辦法適應」。

此外，也有網友熱心分享煮肉小秘訣，「豬、牛肉味道重可以冷水下鍋焯水，水中加一點酒，中菜的話我覺得老飯骨（youtube頻道）看了最有收穫，尚食廚房（youtube頻道）也常常介紹美國Costco食材做的中式料理」、「我會先洗肉，如果是大塊的肉，就從冷水開始慢慢加熱，把血水煮出來，不需要煮到熟，然後撈出來洗掉渣渣切塊，再做後續動作。燉煮的話蔥薑酒我會放得比台灣食譜 再多一點，長時間燉肉不要蓋蓋子，勤補水」。