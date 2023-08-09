我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗解放軍現代化 拜登禁對中投資科技3領域

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

亞洲胃好辛苦…她曝台美飲食差異 最想念「這道台菜」

聯合新聞網／ 即時報導
許多人到國外留學、居住時都會十分想念台灣菜。（記者陳睿中／攝影）
許多人到國外留學、居住時都會十分想念台灣菜。（記者陳睿中／攝影）

台灣美食揚名國際，外國人到台灣旅遊、留學都會愛上各式各樣的台灣美食。不過許多台灣人到國外讀書或居住時，卻因為口味差異，不習慣當地食物而感到困擾。一名居住在美國的人妻在網上分享「在美國的亞洲胃好辛苦」，表示從小在台灣生活味蕾真的被養壞了，只有台灣跟日本是食物最好吃的地方。

原PO在Dcard上發文分享，個人認為在美國生活但不愛吃美式食物，有著非常固執的亞洲胃很不吃香，她對漢堡、披薩、炸雞等美式食物完全沒興趣，每次外食都要跟先生各吃各的。原PO表示她住的州有很多亞洲料理，但是台灣料理都不太好吃，不過還好原PO很愛煮飯，「煮台灣料理大概是我台灣胃唯一的救贖」。

原PO表示自己平時有空都會看廚師煮飯影片學習，像是紅燒牛肉麵、牛肉炒飯等台灣菜，甚至連蒜蓉粉絲干貝蒸蝦她都會做，每年過節她也都會親手下廚，準備許多台灣菜跟先生一同享用。不過原PO也表示，在美國煮台灣菜最難的是當地肉跟牛奶的味道跟台灣的很不一樣，煮出來的味道也會有落差，她也直呼美國很難買到好吃的空心菜，「最想念的食物之一就是好吃清脆爽口的快炒空心菜」。

貼文一出，許多網友深有同感，「漢堡、披薩、炸雞、牛排都很好吃，可是連吃三天就不行」、「真的我也是，在波士頓還是常常覺得沒有好吃的台菜，想吃只能自己做，對美式食物都pass」、「小時候在美國住吃習慣了，但長大完全被台灣食物慣壞，有夠好吃回不去了」、「感覺我唯一能長期接受的料理只有台灣和日本」、「剛從美國回台深有同感，真的沒辦法適應」。

此外，也有網友熱心分享煮肉小秘訣，「豬、牛肉味道重可以冷水下鍋焯水，水中加一點酒，中菜的話我覺得老飯骨（youtube頻道）看了最有收穫，尚食廚房（youtube頻道）也常常介紹美國Costco食材做的中式料理」、「我會先洗肉，如果是大塊的肉，就從冷水開始慢慢加熱，把血水煮出來，不需要煮到熟，然後撈出來洗掉渣渣切塊，再做後續動作。燉煮的話蔥薑酒我會放得比台灣食譜再多一點，長時間燉肉不要蓋蓋子，勤補水」。

日本 食譜 波士頓

上一則

德州最佳烤肉餐廳 亞裔店家上榜

延伸閱讀

彰化銀行洛杉磯分行喬遷 董事長凌忠嫄赴美剪綵

彰化銀行洛杉磯分行喬遷 董事長凌忠嫄赴美剪綵
對抗解放軍現代化 拜登禁止對中投資敏感科技3領域

對抗解放軍現代化 拜登禁止對中投資敏感科技3領域
提前預支 民眾從401(k)領錢年增36% 專家憂：搶劫未來的自己

提前預支 民眾從401(k)領錢年增36% 專家憂：搶劫未來的自己
路透：白宮將公布細節 阻美企投資中國敏感科技

路透：白宮將公布細節 阻美企投資中國敏感科技

熱門新聞

營養師高敏敏將民眾愛吃的湯麵熱量進行評比，發現紅燒牛肉麵竟高居第一。（示意圖／ingimage）

營養師列15款湯麵熱量評比 「這種麵」第一熱量爆高

2023-08-05 02:50
吃火龍果可能造成尿液變紅色。（本報資料照片）

紅肉、白肉火龍果如何從外觀區分？預防便秘吃哪種？

2023-08-07 03:38
圖片來源 ／健康醫療網

「紫色寶石」從皮到籽都營養 葡萄抗氧化又能防癌　

2023-08-04 00:15
有網友分享「煮出好吃米飯」的妙招，就是使用氣泡水。示意圖。(Photo by Mgg Vitchakorn on Unsplash)

米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭

2023-07-24 16:01
一名女網友用餐到一半，突然好奇「是誰幫海帶打結？」，釣出知情人士出來解答2大功用。（取材自臉書）

海帶為何要打結？營養師：食用方便和煮熟不貼鍋

2023-08-02 02:47
許多人到國外留學、居住時都會十分想念台灣菜。（記者陳睿中／攝影）

亞洲胃好辛苦…她曝台美飲食差異 最想念「這道台菜」

2023-08-09 20:01

超人氣

更多 >
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首