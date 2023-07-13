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外型長得像而已 蟹肉棒製程曝光「有魚肉、沒有蟹肉」

聯合新聞網／ 即時報導
（取材自YouTube）
（取材自YouTube）

網路傳說指出鳳梨酥裡面沒鳳梨、老婆餅裡面沒老婆！ 許多民眾喜歡的食材，背後都有令人不禁莞爾一笑的美食命名巧思，近日YT出現一支「食品廠大量蟹棒」拍攝蟹肉棒製程影片受到關注，讓網友們發現原來「蟹肉棒裡面沒有真正的蟹肉」！

（取材自YouTube）
（取材自YouTube）

近日YouTube頻道「푸드킹덤 Food Kingdom」，分享記錄蟹肉棒的完整製作過程影片。據紐約郵報報導指出，該影片是在全球最大的泰國蟹肉棒加工工廠拍攝，而該工廠每年生產約4萬噸蟹肉棒，供應給全球37個國家食用。

（取材自YouTube）
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從製作過程影片中可發現，工廠人員將四方型冷凍魚肉磚，放入機械中輾碎成米色魚漿後，加工烹煮再塑形的麵條狀產物，有一部分再加入蟹肉棒常見橘色染料，過程中皆沒有使用真正的蟹肉，蟹肉棒其實是用魚肉、天然色素和蟹類萃取物製作而成，最後將這些混合魚漿經過切割、包裝，就成了外界常見的蟹肉棒了。

（取材自YouTube）
（取材自YouTube）

網友們發現蟹肉棒中沒有添加真正的蟹肉，原來只是外型長得像而命名。部分民眾失望地表示「再也不想吃蟹肉棒了」、「唯一能認出的食材是冰塊」、「原來裡面沒加螃蟹」、「應該要改名為仿蟹棒」，有人則怒斥「加工食品的製作過程讓人沒胃口」。

泰國 YouTube

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