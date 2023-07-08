加拿大珍珠奶茶節登場 濃濃台味萬人爆棚

加拿大卑詩省省長尹大衛（David Eby，右3）出席加拿大珍珠奶茶節，和多名省議員以及民眾合影。尹大衛說珍珠奶茶很好喝，有肚量可以多喝幾杯。（中央社）

加拿大 珍珠奶茶節今天登場，這個集夜市與嘉年華於一身的大型美食娛樂活動，獲得加拿大聯邦和省市政府官員的支持，首日超過萬人參與，民眾大讚台灣珍珠奶茶好風味，豐富了加拿大的多元文化。

一連三天的珍珠奶茶節活動在大溫哥華的本拿比市（City of Burnaby）舉行，包括加拿大眾議員 朱利安（Peter Julian）和關慧貞（Jenny Kwan）、卑詩省省長尹大衛（David Eby）、多名省市議員以及駐溫哥華多國領事官員等數十名政要參與盛大的開幕活動。

卑詩省省長尹大衛去年11月上任後，首度參加台裔社區舉辦的大型活動，他與現場攤商閒話家常、品嘗珍珠奶茶，笑著說：「真的很好喝，如果肚量大一點，很想多喝幾杯。」他說，珍珠奶茶無國界，彰顯加拿大多元文化精神。

珍珠奶茶節主席是台灣移民楊晟帆，他說，別看一小杯珍珠奶茶，它蘊含了台灣人的無限創意和刻苦耐勞的精神，讓台灣國民飲品成為世界風靡飲料。珍珠奶茶節活動不僅讓大家享受夏日快樂時光，也成為一種美好的交流方式，令其他族裔都能更認識台灣文化。

今年的主題是「台灣味道」，活動現場有仿真街景，分為台北市永康街、西門町、饒河街夜市及九份等四大街區，每一區有不同的美食攤位，民眾可以邊逛邊吃、拍照留念，讓自己置身於台北不夜城的氣氛。

兩名年輕人艾薩克（Isaac）和文森（Vincent）都很喜歡台灣美食，今天活動一開始就到現場嘗鮮。他們說：「夏天喝上一杯冰涼的珍珠奶茶實在太棒了，水果的、芋頭的、傳統奶茶等都非常喜歡。」

除了吃喝外，現場還有不同的攤位擺設，有的展示文化、有的凸顯趣味，其中一攤掛起了中華民國 國旗和展示牌，用中英雙語介紹中華民國的歷史文化，引發不少民眾駐足觀賞。加拿大中華民國青年會會長周傑瑞說：「我希望年輕人在暢飲珍珠奶茶的時候，也能多認識珍珠奶茶的故鄉。」

台裔省議員康安禮充當「現場導遊」，帶領包括眾議員朱利安、省議會議長周行勵（Raj Chouhan）等貴賓遊覽現場四大街區。

接受中央社訪問的朱利安特地用國語說：「奶茶很好喝。」曾經親自訪問過台灣的周行勵說：「奶茶節又勾起了我對台灣美好的回憶。」康安禮則說：「很高興看到今年規模比去年更盛大，除了台灣廠商和組織參與外，有更多其他族裔商家都加入了，代表這個活動的影響力很大。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，珍珠奶茶是非常好的外交工具。「我們邀請了理念相近國家的領事館成員和其家人一起來玩，享受台灣美食和文藝表演，讓他們在溫哥華也能感受熱情溫馨的台灣風土人情。」

珍珠奶茶節去年第一次舉辦，人潮高達2萬多人，今年活動由原本的2天延長至3天，攤位數量比去年大增60%，預估超過4萬人共享盛會。