我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基帶領亞速營戰俘返國 引發俄羅斯抗議

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

加拿大珍珠奶茶節登場 濃濃台味萬人爆棚

中央社／溫哥華7日專電
加拿大卑詩省省長尹大衛（David Eby，右3）出席加拿大珍珠奶茶節，和多名省議員以及民眾合影。尹大衛說珍珠奶茶很好喝，有肚量可以多喝幾杯。（中央社）
加拿大卑詩省省長尹大衛（David Eby，右3）出席加拿大珍珠奶茶節，和多名省議員以及民眾合影。尹大衛說珍珠奶茶很好喝，有肚量可以多喝幾杯。（中央社）

加拿大珍珠奶茶節今天登場，這個集夜市與嘉年華於一身的大型美食娛樂活動，獲得加拿大聯邦和省市政府官員的支持，首日超過萬人參與，民眾大讚台灣珍珠奶茶好風味，豐富了加拿大的多元文化。

一連三天的珍珠奶茶節活動在大溫哥華的本拿比市（City of Burnaby）舉行，包括加拿大眾議員朱利安（Peter Julian）和關慧貞（Jenny Kwan）、卑詩省省長尹大衛（David Eby）、多名省市議員以及駐溫哥華多國領事官員等數十名政要參與盛大的開幕活動。

卑詩省省長尹大衛去年11月上任後，首度參加台裔社區舉辦的大型活動，他與現場攤商閒話家常、品嘗珍珠奶茶，笑著說：「真的很好喝，如果肚量大一點，很想多喝幾杯。」他說，珍珠奶茶無國界，彰顯加拿大多元文化精神。

珍珠奶茶節主席是台灣移民楊晟帆，他說，別看一小杯珍珠奶茶，它蘊含了台灣人的無限創意和刻苦耐勞的精神，讓台灣國民飲品成為世界風靡飲料。珍珠奶茶節活動不僅讓大家享受夏日快樂時光，也成為一種美好的交流方式，令其他族裔都能更認識台灣文化。

今年的主題是「台灣味道」，活動現場有仿真街景，分為台北市永康街、西門町、饒河街夜市及九份等四大街區，每一區有不同的美食攤位，民眾可以邊逛邊吃、拍照留念，讓自己置身於台北不夜城的氣氛。

兩名年輕人艾薩克（Isaac）和文森（Vincent）都很喜歡台灣美食，今天活動一開始就到現場嘗鮮。他們說：「夏天喝上一杯冰涼的珍珠奶茶實在太棒了，水果的、芋頭的、傳統奶茶等都非常喜歡。」

除了吃喝外，現場還有不同的攤位擺設，有的展示文化、有的凸顯趣味，其中一攤掛起了中華民國國旗和展示牌，用中英雙語介紹中華民國的歷史文化，引發不少民眾駐足觀賞。加拿大中華民國青年會會長周傑瑞說：「我希望年輕人在暢飲珍珠奶茶的時候，也能多認識珍珠奶茶的故鄉。」

台裔省議員康安禮充當「現場導遊」，帶領包括眾議員朱利安、省議會議長周行勵（Raj Chouhan）等貴賓遊覽現場四大街區。

接受中央社訪問的朱利安特地用國語說：「奶茶很好喝。」曾經親自訪問過台灣的周行勵說：「奶茶節又勾起了我對台灣美好的回憶。」康安禮則說：「很高興看到今年規模比去年更盛大，除了台灣廠商和組織參與外，有更多其他族裔商家都加入了，代表這個活動的影響力很大。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，珍珠奶茶是非常好的外交工具。「我們邀請了理念相近國家的領事館成員和其家人一起來玩，享受台灣美食和文藝表演，讓他們在溫哥華也能感受熱情溫馨的台灣風土人情。」

珍珠奶茶節去年第一次舉辦，人潮高達2萬多人，今年活動由原本的2天延長至3天，攤位數量比去年大增60%，預估超過4萬人共享盛會。

1120708

加拿大珍珠奶茶節登場，一群土生土長的加拿大亞裔青年對中華民國的歷史很感興趣，擺設...
加拿大珍珠奶茶節登場，一群土生土長的加拿大亞裔青年對中華民國的歷史很感興趣，擺設攤位的周傑瑞（右1，加拿大中華民國青年會會長）說，中華民國和加拿大之間有很多歷史聯繫，盼年輕一代能多認識。（中央社）
加拿大政要和貴賓們在永康街區的牌樓前拍照，大讚珍珠奶茶節充滿了美好的台灣味道。（...
加拿大政要和貴賓們在永康街區的牌樓前拍照，大讚珍珠奶茶節充滿了美好的台灣味道。（中央社）

加拿大 中華民國 眾議員

上一則

「地獄海鮮」藤壺你吃過嗎？ 饕客：看起來可怕但好吃

延伸閱讀

一杯3至5元 中國手搖飲「一點點」進洛城 掀奶茶大戰

一杯3至5元 中國手搖飲「一點點」進洛城 掀奶茶大戰
港二代

港二代
臉書抵制新聞付費 加拿大停買廣告回擊

臉書抵制新聞付費 加拿大停買廣告回擊
泰勒絲巡演再加場卻無加拿大 杜魯多發推文求情

泰勒絲巡演再加場卻無加拿大 杜魯多發推文求情

熱門新聞

阿堂鹹粥的綜合鹹粥裡有虱目魚肉，魚皮和蚵仔。(本報資料照片)

台知名阿堂鹹粥一碗漲到9.6美元 網批：太誇張無法接受

2023-07-06 02:30
一名網友好奇「藤壺」的味道，饕客分享「像螃蟹的口感，花東、新北跟宜蘭都買得到」。（取材自ingimage）

「地獄海鮮」藤壺你吃過嗎？ 饕客：看起來可怕但好吃

2023-07-08 02:35
圖片來源 ／健康醫療網

取代白飯營養又健康 糙米飯怎麼煮才吃？營養師傳授3秘訣

2023-07-01 01:30
伊藤園麥茶獲金氏世界紀錄認證為史上最暢銷的麥茶飲料。（取材自伊藤園麥茶）

35年大賣130億瓶 伊藤園麥茶獲金氏紀錄認證史上最暢銷

2023-07-07 02:20
台灣雲林縣一間麵館近來推出「酷斯拉鱷魚拉麵」。（截取自女巫貓葵臉書）

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN 要價48元每天只賣兩碗

2023-06-30 10:22
（取材自星巴克中國官方微博）

怪好喝？中國星巴克新口味濃縮咖啡 番茄、羅勒加進去

2023-07-05 02:54

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角

從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角