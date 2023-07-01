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漢堡軟糖升級「家庭號」 網看尺寸嚇傻：下巴會吃到脫臼

聯合新聞網／即時報導
漢堡軟糖「家庭號」驚呆網友。（取材自Dcard）
漢堡軟糖「家庭號」驚呆網友。（取材自Dcard）

大賣場賣有各式各樣的零食餅乾，其中「漢堡軟糖」也是童年零食之一，漢堡軟糖由多個有色軟糖疊加成漢堡形狀，兼具可愛外觀又美味。近日有網友發現家庭號的「升級版漢堡軟糖」，體積大到讓人直呼「吃了下巴會脫臼」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日逛賣場的零食區時，意外發現小時候喜歡吃的漢堡軟糖出了新產品「家庭號漢堡軟糖」，從他提供的照片可見，家庭號漢堡軟糖體積大小幾乎跟手掌差不多，光是上下層麵包就可有四大片軟糖，中間還夾有多片紅、綠色軟糖，有趣的新產品讓他直呼「變披薩漢堡了」。

其他網友則留言「雖然很可愛，但是心裡還是覺得小漢堡比較好吃」、「很有創意的軟糖，小時候很愛，長大後才發現不那麼健康」、「感覺咬一咬下巴會脫臼」、「那這樣還能叫小漢堡嗎」。

還有人留言「請問這是全聯嗎！身為小漢堡迷一定要去買」、「太大有點恐怖」、「怎麼長得很像小時候可以切開的玩具漢堡」、「這個吃一點就好，感覺太多會膩」、「大的那個不好吃，小的比較好」。

另外也有人表示，自己每次吃這款軟糖時都喜歡「分層享用」，留言「有人跟我一樣吃小漢堡糖會分層吃嗎？」不少人回答「我我我～～而且還喜歡吃漢堡皮」、「+1我也會這樣吃！」、「一起吃是邪教吧，從小到大都分層吃」、「我還會壓扁再吃」。

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