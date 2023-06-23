因丈夫1句話…妻子創品牌造福台積電員工 讓台灣味在鳳凰城飄香

台積電。（路透）

晶圓代工龍頭台積電 赴美國亞利桑納州 設廠，一場半導體大型高科技人才遷徙就此展開；載運著台籍工程師與眷屬一班班飛機降落後，知名台灣小吃鹹酥雞、控肉便當，也開始在鳳凰城飄香。

一名隨先生到美國打拚的眷屬游小姐，因先生一句「想吃台灣小吃」，決定嘗試複製記憶中的台灣味便當，還成功用鹹酥雞、控肉等家常口味征服台積電員工的胃。

台灣媽媽創辦人游小姐受訪表示，去年3月到亞利桑納州後，真的很想念台灣料理，但因為居住區域多數餐館以美式風格為主，過去在台灣走幾步就能吃到的台灣小吃，到了美國後，變成了最想念的滋味。

游小姐在台灣原本就有過開店的念頭，到了美國後，因為先生提到想吃雞排、珍奶等台灣小吃，決定先在家中嘗試做便當試水溫。不過，純粹煮給家人吃跟做生意是兩回事，開店賣便當，時間火侯都必須精準。

游小姐整個創業過程規劃得相當謹慎，包括從頭確認控肉燉煮時間、醬汁調整，也請同事、朋友評分給回饋，甚至跨海連線請身為廚師的家人們給建議，才一步步推出菜單。

台灣媽媽品牌去年底成立後，瞬間成功征服台積電員工的胃，多的話每天能賣出20幾個台灣味便當，便當價位在11美元到17美元之間。

游小姐表示，目前是以雲端 廚房（cloud kitchen）形式經營，只提供食物配送服務，沒有內用服務的餐廳，如果地點較遠就會提供外送，親自開車送便當給台積電員工。

至於哪個口味的家鄉味便當最受歡迎，游小姐觀察，控肉跟鹹酥雞便當賣很好，幾乎每天都會被點；除了便當外，她也學做飲料，台灣「國民飲品」珍珠鮮奶茶是熱門商品。

游小姐曾經受邀到當地美國人家中生日派對做飲料，其中，混合黑糖漿、珍珠、鮮奶與奶蓋的「黑糖髒髒珍奶」，連美國人都很瘋。

游小姐說，常常有客人詢問「怎麼沒有實體店面」，因此下一步也打算從雲端廚房走向實體餐廳，已經找好位置，希望靠台積電近一點。