我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登稱習獨裁者、杭特重罪輕罰

巴黎市中心建築驚傳瓦斯爆炸後起火 7人重傷

世界50家最佳餐廳評選結果出爐 秘魯奪得榜首

編譯周辰陽／即時報導
2023年世界50家最佳餐廳評選結果已經出爐，由南美洲秘魯首都利馬的餐廳「Central」奪得榜首。（圖截取自Central官網）
2023年世界50家最佳餐廳評選結果已經出爐，由南美洲秘魯首都利馬的餐廳「Central」奪得榜首。（圖截取自Central官網）

每日郵報21日報導，2023年世界50家最佳餐廳評選結果已經出爐，由南美洲秘魯一家餐館奪得榜首。

秘魯首都利馬的餐廳「Central」從去年排名的第二晉升為第一，榮獲本年度世界最佳餐廳的頭銜。「Central」是馬丁尼茲（Virgilio Martinez）跟里昂（Pia Leon）等兩位主廚的旗艦餐廳，菜餚使用180種食材精心製作，其中大約一半在祕魯以外不為人知。

「世界50家最佳餐廳」的內容總監德魯（William Drew）評論獎項時表示，「我非常高興分享2023年世界50家最佳餐廳的名單，並慶祝『Central』成為新第一名的非凡成就。馬丁尼茲、里昂跟整個『Central』團隊通過他們的創新菜餚與熱情款待，真正為頌揚本土食材鋪平了道路」，並讚揚他們致力於研究、尊重祖國傳統與推廣祕魯獨特生物多樣性「無與倫比」。

「Central」主廚馬丁尼茲（Virgilio Martinez）。（歐新社）
「Central」主廚馬丁尼茲（Virgilio Martinez）。（歐新社）

今年的第二到第四名都是西班牙餐廳，第二名是位於巴塞隆納的「Disfrutar」，第三名是馬德里的「Diverxo」、第四名是巴斯克阿特桑鐸（Atxondo）的「Asador Etxebarri」，第五則是丹麥哥本哈根的「Alchemist」。法國巴黎的「Table by Bruno Verjus」排在第十，也是名次最高的新上榜餐廳。

亞洲今年有7家餐廳上榜，新加坡的「Odette」排名為最高的第14名，並獲評選為亞洲最佳餐廳。泰國曼谷的「Le Du」與「Gaggan Anand」分別排在第15名與第17名，也都是新上榜的餐廳，日本東京的「Den」則排在第21名，新上榜的「Sézanne」則排在第37名。

新加坡 泰國 日本

上一則

Nando烤雞全美首家門店 15年前落腳華府華埠

延伸閱讀

MLB／還在研究？歐提茲：真不知大谷翔平從哪個星球來

MLB／還在研究？歐提茲：真不知大谷翔平從哪個星球來
足球／中國球迷亂入進場擁抱梅西 嗆保全都在看比賽

足球／中國球迷亂入進場擁抱梅西 嗆保全都在看比賽
抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天
「變形金剛」移師秘魯 「神鷹」找楊紫瓊獻聲

「變形金剛」移師秘魯 「神鷹」找楊紫瓊獻聲

熱門新聞

網友在好市多買白櫻桃卻踩雷。（取材自臉書）

好市多白櫻桃超酸 他想退貨又怕變爛客人 網曝解決辦法

2023-06-16 02:45
原PO不知道該怎麼煮水餃才不會破，過來人建議水滾再下鍋比較適當。（圖／ingimage）

煮30顆水餃破22顆超崩潰 內行人建議1時間點再下鍋

2023-06-17 02:15
台灣山禾堂拉麵推出「榴槤拉麵」。(截取自山禾堂拉麵臉書)

接受得了嗎？台拉麵店推榴槤拉麵 整顆榴槤做成碗

2023-06-15 13:27
粽子示意圖。(ingimage)

粽子包什麼餡料最不優？網點名「3邪惡食材」：只能單吃

2023-06-20 21:32
美國7-Eleven近日宣布推出改頭換面的思樂冰。（取材自Instagram／@slurpee）

「7-11思樂冰」睽違4年華麗變身 大「S」看起來更沁涼

2023-06-17 23:31
2023年世界50家最佳餐廳評選結果已經出爐，由南美洲秘魯首都利馬的餐廳「Central」奪得榜首。（圖截取自Central官網）

世界50家最佳餐廳評選結果出爐 秘魯奪得榜首

2023-06-21 12:36

超人氣

更多 >
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
幫中國政府跟蹤、騷擾…參與「獵狐」 美首案3被告定罪

幫中國政府跟蹤、騷擾…參與「獵狐」 美首案3被告定罪